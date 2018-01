Grumpy Cat, gata emburrada estrela na internet, ganha R$ 2,2 milhões em ação por direitos de imagem

Direito de imagem Getty Images Image caption A gata se tornou popular por causa da expressão permanentemente emburrada, causada por nanismo felino e um maxilar projetado para a frente

Os donos de uma gata que se tornou famosa mundialmente na internet por causa de sua expressão permanentemente "rabugenta" ganhou US$ 710 mil (cerca de R$ 2,2 milhões) em ação num tribunal californiano.

A empresa Grumpy Cat Limited, que cuida dos produtos licenciados do animal, processou os donos da empresa americana de café Grenade por violar um acordo sobre seus direitos de imagem.

A rede de cafeterias só tinha permissão de usar a imagem da gata para vender uma bebida gelada chamada "Grumpuccino", mas acabou vendendo outros produtos relacionados a ela.

A expressão da bichana, que se chama Tardar Sauce, viralizou em 2012 depois que fotos suas começaram a circular em fóruns e redes sociais.

Publicada originalmente no site Reddit pelo irmão da dona da gata, Tabatha Bundesen, sua foto se tornou um meme que se espalhou rapidamente.

Direito de imagem Getty Images Image caption A família dona da gata já faturou milhões em acordos de publicidade

Estrela de cinema

Em 2013, a empresa Grenade Bebidas, cujos donos são Nick e Paul Sandford, pai e filho, fizeram um acordo de US$ 150 mil para vender bebidas geladas de café com a gata em sua garrafa.

Mas em 2015, a Grumpy Cat Limited os processou por quebra de contrato, alegando que eles violaram o acordo vendendo também café torrado e camisetas do Grumpuccino.

Os donos da Grenade entraram com outra ação, afirmando que os donos da gata não mantiveram seu lado do acordo.

Segundo os autos do processo, o advogado da empresa disse que eles não mencionaram a marca Grenade o suficiente nas mídias sociais e em aparições na televisão.

Eles também alegaram que a Grumpy Cat Limited afirmou que a gata participaria de um filme com os atores de Hollywood Will Ferrell e Jack Black, algo que não ocorreu.

Mas um juiz federal da Califórnia deu razão à gata e seus donos, ordenando o pagamento de R$ 2,2 milhões em danos por violação de direitos autorais e de marca registrada, assim como uma multa simbólica de US$ 1 por quebra de contrato.

De acordo com o site Courthouse News, a gata apareceu brevemente no julgamento do caso em janeiro, mas não estava presente para o veredito.

Direito de imagem Getty Images Image caption A famosa gata ganhou até uma versão robô no museu Madame Tussaud de San Francisco, nos EUA

A expressão rabugenta de Tardar Sauce é causada por nanismo felino e prognatismo - quando o maxilar inferior se projeta para a frente.

Mas justamente por causa destas condições, a gata tem uma empresa em seu nome e uma linha de produtos que incluem roupas, calendários e bichos de pelúcia.

Ela viajou o mundo fazendo visitas a programas de TV e, em 2014, estrelou seu próprio filme de Natal.