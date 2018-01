Taleban mata ao menos 40 pessoas com ambulância cheia de explosivos em Kabul, capital do Afeganistão

Direito de imagem BBC Afghan Image caption Testemunhas disseram que rua do ataque estava lotada de pessoas; fumaça pode ser vista de diversas partes de Kabul

Um ataque suicida matou ao menos 40 pessoas e feriu cerca de 140 no centro de Kabul, capital do Afeganistão, segundo autoridades.

O Taleban, um movimento islâmico de linha dura, reivindicou a autoria do ataque.

Os autores do ataque entraram com uma ambulância cheia de explosivos em uma rua fechada, por onde se entra depois de um ponto de controle da polícia e onde ficam edifícios governamentais.

Há uma semana, militantes do Taleban mataram 22 pessoas em um hotel luxuoso de Kabul.

Testemunhas dizem que a área do ataque deste sábado (27), onde há embaixadas estrangeiras e uma sede policial, estava lotada de pessoas quando a bomba explodiu, por volta das 12:15 do horário local (6:45 no horário do Brasil). Fumaça pode ser vista a partir de diversos pontos da cidade.

Autoridades dizem que o número de mortos deverá crescer -resgates ainda estão sendo feitos, com vítimas sendo levadas a hospitais.