Como é viver em Oymyakon, a cidade mais fria do planeta

Farto do calor do verão brasileiro? Imagine viver em um lugar onde, no inverno, os termômetros marcam, em média, -45°C.

Assim é a vida na cidade de Oymyakon, na Rússia. É o local mais frio do mundo fora da Antártida.

Em 1933, a temperatura chegou a inacreditáveis -68°C

As queimaduras por frio são uma ameaça constante para as 500 pessoas que vivem ali.

Os veículos, por exemplo, têm de manter os motores ligados para evitar que as baterias congelem.

Mas o frio extremo não impede os moradores de pescar.

A stroganina, um peixe congelado servido cru em fatias finas, é uma especialidade local.

Terminado o inverno, as temperaturas chegam a até 20°C durante junho e julho.