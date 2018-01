Investigação da BBC revela que Talebã ainda atua na maior parte do Afeganistão

Uma investigação da BBC revelou que o Talebã está presente e atuante em quase 70% do Afeganistão.

A reportagem falou com 1,2 mil pessoas, de todos os distritos do país, para mapear a violência e seu impacto na vida do afegão comum.

Um grupo de direitos humanos contabiliza mais de 2 mil mortos e feridos em Helmand no ano passado.

No ano passado, médicos em uma clínica de Lashkar Gah colocaram próteses em 1 mil pessoas.

Dos mais velhos aos mais novos, a violência não discrimina suas vítimas pela idade.