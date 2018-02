'Retrato falado' em caricatura ajuda polícia a prender suspeito de furto nos EUA

Image caption A própria testemunha desenhou o 'retrato falado' que foi classificado de 'amador e caricato', mas ajudou a polícia a encontrar um suspeito | Foto: Lancaster Police Department

Um suspeito de furto foi identificado nos EUA com a ajuda de um retrato falado que mais se parece com uma caricatura de traços quase infantis.

Segundo a polícia de Lancaster, na Pensilvânia, foi a própria testemunha quem fez o desenho em preto e branco do homem, acusado de furtar o caixa de um mercado.

Mas o suspeito Hung Phoc Nguyen, de 44 anos, foi identificado pelos policiais de Lancaster não apenas pelo desenho.

"Apesar de o desenho da testemunha aparentar ser amador e caricato, os traços, ao lado das características físicas, despertaram a memória de um investigador, que conseguiu fornecer o nome de um suspeito", diz o site da polícia.

Image caption No Reino Unido, os esboços de suspeitos são chamados de e-fit e, às vezes, parecem edições desastradas no computador

O ladrão fingiu ser um funcionário de uma das barracas do mercado central da cidade e, quando o caixa estava vazio, pegou o dinheiro.

Depois do furto, registrado no dia 30 de janeiro, um funcionário do mercado descreveu o suspeito como um homem com idade de 30 a 40 anos, de baixa estatura e com feições asiáticas ou sul-americanas.

Posteriormente, o suspeito foi também descrito como tendo cabelo preto e reto cobrindo as orelhas, bochechas bem largas e queixo pontiagudo.

Com o desenho, a descrição e a forma como o furto aconteceu, os policiais localizaram uma foto de Nguyen, que foi apresentada à testemunha responsável pelo retrato falado - ela prontamente reconheceu o suspeito.

A polícia divulgou a foto do homem, e agora procura por ele.

No Reino Unido, retratos falados de suspeitos também já viraram notícia pelo teor cômico - chegaram até a virar memes.

Chamados de e-fit, são imagens geradas por computador com direito a acessórios como chapéu, máscara e turbante que, às vezes, acabam parecendo edições desastradas no computador.