O que causou a renúncia de Jacob Zuma da presidência da África do Sul

Direito de imagem Reuters Image caption Jacob Zuma não suportou pressão popular e do próprio partido para renunciar

O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, renunciou nesta quarta-feira após uma intensa pressão popular e de seu próprio partido. Um dia depois, Cyril Ramaphosa, seu vice, foi eleito pelo Parlamento para comandar o país ao ser apresentado como o único candidato.

Zuma afirmou em rede nacional que estava deixando o cargo de forma imediata, mas que não estava de acordo com a decisão de sua legenda, o ANC ("Congresso Nacional Africano", na sigla em inglês).

O partido mandou ele se afastar ou enfrentar uma votação no Parlamento.

O então presidente, de 75 anos, enfrentava pedidos para dar seu lugar a Ramaphosa, o novo líder da ANC.

Zuma, que estava no poder desde 2009, enfrenta inúmeras acusações de corrupção.

O que levou à saída?

Uma reunião do Comitê Executivo Nacional do ANC anunciou a decisão de destituí-lo na terça-feira, e deu até o final desta quarta-feira para que deixasse o cargo.

O porta-voz do partido, Jackson Mthembu, afirmou que apresentaria nesta quinta-feira ao Parlamento uma moção parlamentar para remover Zuma, e que Ramaphosa assumiria como presidente o mais rápido possível.

Mas a renúncia agilizou os planos do ANC.

Direito de imagem EPA Image caption Manifestantes tomaram as ruas da África do Sul para pedir a saída de Zuma

O dia da decisão começou com ações da polícia logo pela manhã - ocorreram prisões em Joanesburgo entre seus assessores mais próximos e integrantes além da poderosa e rica família indiana Gupta, com quem Zuma mantinha relações estreitas.

Os Guptas foram acusados ​​de usar sua amizade com o presidente para exercer uma enorme influência política. Ambas as partes negam irregularidades.

Zuma não fez referências à ação policial durante sua entrevista, sem aviso prévio, à emissora nacional SABC horas depois das prisões.

Nela, disse apenas que não tinha feito nada de errado e que não tinha motivos para se afastar.

Como Zuma anunciou sua renúncia?

O então presidente começou seu discurso rindo e brincando com os representantes da imprensa - perguntou por que eles pareciam tão sérios.

Depois de prestar homenagens a quem trabalhou com ele, Zuma disse que a violência e a divisão dentro do ANC influenciaram sua decisão de renunciar.

"Nenhuma vida deve ser perdida em meu nome, e o ANC também não deveria jamais ser dividido em meu nome. Portanto, tomei a decisão de renunciar como presidente da República com efeito imediato", afirmou.

Direito de imagem Getty Images Image caption Série de prisões pressionou Zuma a renunciar do cargo o mais rápido possível

"Embora eu não concorde com a decisão da liderança da minha organização, sempre fui um membro disciplinado do ANC", acrescentou.

"Mesmo saindo, continuarei servindo o povo da África do Sul, assim como o ANC, a organização que tenho servido... por toda a minha vida."

Jacob Zuma em oito fatos

1942: Nasce em uma família pobre no norte de KwaZulu-Natal, é criado por sua mãe viúva e não recebe educação formal.

1959: Filia-se ao ANC. Torna-se um membro ativo de sua ala militar em 1962.

1963: Aos 21 anos, é condenado por conspirar para derrubar o governo do apartheid e preso em Robben Island, ao lado de Nelson Mandela, por dez anos.

1990: Depois de período no exílio, volta à África do Sul quando a proibição ao ANC é suspensa - quatro anos depois, é eleito para presidir o partido.

1999: Cinco anos depois do fim do apartheid, torna-se vice-presidente da África do Sul - mas perde o cargo em 2005 após ser condenado por fraude.

2009: Duas semanas após derrubar as acusações de corrupção, Zuma se torna presidente da África do Sul.

2017: Supremo Tribunal de Recursos decide que Zuma deve responder por 18 acusações de corrupção, fraude, agressão e lavagem de dinheiro.

2018: Sob pressão de seu partido, renuncia à presidência.