O misterioso caso do ex-espião russo em estado crítico após contato com 'substância desconhecida' na Inglaterra

Direito de imagem Associated Press Image caption Sergei Skripal no dia de sua condenação, na Rússia, em 2006; ele fora condenado a 13 anos de prisão por passar informações ao serviço secreto britânico

O adoecimento de um espião russo aposentado tem alimentado especulações sobre um possível novo caso de envenenamento de ex-agentes secretos em solo britânico.

A história começou a vir a público na noite de domingo, quando um homem e uma mulher foram encontrados inconscientes no banco de um shopping center em Salisbury, no sul da Inglaterra.

Ambos estão em estado crítico, após serem expostos a uma substância não identificada, segundo as autoridades.

O homem foi identificado como Sergei Skripal, 66 anos, cidadão russo condenado a 13 anos de prisão por "alta traição na forma de espionagem", em 2006, por ter espionado para o Reino Unido.

Ex-funcionário da agência de inteligência russa FSB, Skripal foi acusado de passar ao serviço secreto britânico (o MI6) a identidade de espiões russos que trabalhavam em solo europeu.

Em 2010, ele recebeu perdão governamental, foi incluído em uma "troca de espiões" entre Ocidente e Rússia e recebeu refúgio em solo britânico.

A polícia britânica agora investiga se Skripal e a mulher encontrada ao seu lado no shopping (cuja identidade ainda não foi esclarecida) foram vítimas de algum crime, ou seja, se eles foram envenenados.

Os dois estão internados na UTI do Hospital Distrital de Salisbury.

Image caption Descontaminação de pessoas que entraram em contato com Skripal em Salisbury; ainda não se sabe a que substância ele foi exposto

"No banco (do shopping), havia um casal - um cara mais velho e uma mulher mais jovem. Ela estava meio que inclinada sobre ele, como se tivesse desmaiado", disse Freya Church, uma das testemunhas do momento em que Skripal foi encontrado. "E ele estava fazendo movimentos estranhos, olhando para o céu. Parecia que eles tinham ingerido algo muito forte."

Um porta-voz da polícia afirmou que Skripal e a mulher ao seu lado provavelmente se conheciam. E nenhum deles tinha nenhuma lesão corporal visível.

"Eles estão sendo tratados por suspeita de exposição a uma substância desconhecida", afirmou Craig Holden. "O incidente não foi declarado como de contraterrorismo, e instamos as pessoas a não fazerem especulações. No entanto, enfatizo que vamos manter a mente aberta e revisar constamente essa posição."

Vizinhos da casa onde Skripal morava, também em Salisbury, afirmam que ele era amigável e havia se tornado viúvo recentemente.

Alexander Litvinenko e Anna Chapman

Até o momento, o governo britânico não comentou o caso, mas sabe-se que ele está sendo investigado por diversas agências de segurança.

O episódio remete a outras misteriosas histórias envolvendo cidadãos russos suspeitos de espionagem em solo internacional.

A mais famosa delas é a do também ex-agente da FSB Alexander Litvinenko, morto em 2006 em solo britânico após ser envenenado com a substância radioativa polônio-210.

Litvinenko, que tinha 43 anos na época, havia fugido para o Reino Unido e se tornado um forte crítico do Kremlin.

Direito de imagem Getty Images Image caption Alexander Litvinenko foi enveneado com polônio-210; inquérito culpou Putin

Acredita-se que ele tenha sido envenenado enquanto tomava chá com dois ex-agentes russos, em um hotel no centro de Londres. Uma investigação pública realizada no Reino Unido concluiu que ele provavelmente fora assassinado por ordem do próprio presidente russo, Vladimir Putin - algo que o Kremlin sempre negou.

Na época de sua morte, Litninenko estava investigando o assassinato da jornalista russa Anna Politkovskaya, autora de diversas reportagens que incomodaram o governo russo. Litvinenko também investigava supostos elos da máfia russa na Europa.

O segundo caso de espionagem que ganhou as manchetes internacionais foi o de Anna Chapman, conhecida como a "mais glamourosa agente secreta russa".

Direito de imagem AFP Image caption Anna Chapman foi trocada após ser presa por espionagem para a Rússia

Chapman foi presa em 2010 nos EUA, acusada de integrar uma rede de espionagem pró-Rússia.

Curiosamente, ela foi um dos espiões intercambiados por Skripal também em 2010 - na que acredita-se que tenha sido a maior "troca de espiões" desde a Guerra Fria.

De volta à Rússia, Chapman se tornou apresentadora de TV, modelo e funcionária do governo russo, como chefe de um conselho político juvenil.