Volta de Berlusconi, onda nacionalista, imigração: o que está em jogo na eleição na Itália

Direito de imagem Getty Images Image caption Desde dezembro de 2016, a Itália tem um premiê interino, Paolo Gentiloni, do Partido Democrático

Os italianos vão escolher os membros do seu Parlamento e um novo primeiro-ministro neste domingo. Quem está concorrendo, o que eles propõem e por que o resultado importa muito além da fronteira italiana?

A Itália tem sido governada por um gabinete interino desde dezembro de 2016, quando Matteo Renzi renunciou depois de ser derrotado em um referendo que previa mudanças constitucionais no sistema eleitoral e no funcionamento das casas do Parlamento.

Veja o que está em jogo nesta eleição:

Caras novas e antigas

A busca por um novo primeiro-ministro envolveu alguns nomes e rostos bem conhecidos. O ex-premiê Silvio Berlusconi, de 81 anos, está de volta à cena, liderando o partido de centro-direita Forza Italia (FI).

Ele se aliou a Matteo Salvini, 44, do direitista Liga Norte.

Na centro-esquerda, está o primeiro-ministro que renunciou, Mateo Renzi, de 43 anos, líder do Partido Democrático.

E também há um novo ator na disputa, o líder do Movimento Cinco Estrelas, Luigi Di Maio, de 31 anos, que, se tiver sucesso na eleição, será o primeiro-ministro mais novo da Europa.

O que eles propõem

Imigração: Como em outros países da Europa, a chegada de imigrantes tem provocado uma onda extremista e nacionalista. Até políticos tradicionais têm endurecido o discurso sobre o tema.

Berlusconi, por exemplo, classificou a situação da imigração na Itália como uma "bomba relógio" e propôs deportar cerca de 600 mil imigrantes ilegais.

O Movimento Cinco Estrelas também é anti-imigração. "Itália primeiro" é uma das frases preferidas de Di Maio. Já o Partido Democrático quer cortar a ajuda a países que se recusam a aceitar imigrantes.

Direito de imagem EPA Image caption Imigrantes negros foram alvo de um atirador italiano de extrema direita recentemente. Imigração se tornou um dos temas centrais da campanha

Economia: A Itália tem vivido um forte declínio desde a crise financeira de 2007/2008. Voltou a registrar pequeno crescimento, mas a taxa de desemprego de 11% é a maior da zona do euro, e o país tem a segunda maior dívida da região, após a Grécia.

Jovens italianos reclamam da falta de oportunidades, agravada por uma tradição de troca de favores e nepotismo. Para escapar desse sistema, têm procurado empregos fora da Itália. Observadores dizem que muito mais tem sido dito sobre os pensionistas do que sobre os jovens durante a campanha. A razão pode ser a expectativa de abstenção alta entre eleitores jovens.

Europa: Os candidatos têm feito fila para culpar as regras financeiras da União Europeia pela fraca recuperação econômica da Itália. O Movimento Cinco Estrelas e a Liga Norte chegaram a prometer um referendo para que o país deixe de usar o euro. Mas essa retórica perdeu força nas últimas semanas.

O que eles dizem Partidos/coalizões Imigração Europa Economia Centro-direita Deportação de imigrantes ilegais, controle de fronteiras e incentivos financeiros à África Revisão de tratados, menor regulação, recusa de políticas de austeridade da Europa, proteção de produtos "Made in Italy" Facilitação de linhas de crédito para pequenas e médias empresas, políticas de apoio para que jovens integrem o mercado de trabalho Partido Democrático Corte de ajuda financeira a países que se recusam a receber imigrantes Mais integração política e social com a Europa Redução de desemprego, em geral, para menos de 9%. Redução do desemprego entre jovens para menos de 22%, pagamento salarial igualitário para mulheres Movimento Cinco Estrelas Distribuição de refugiados pelos países da União Europeia Buscar alternativas ao euro, firmar alianças com países do sul da Europa, recusa a políticas de austeridade, proteção comercial a produtos feitos na Itália. Participação dos trabalhadores nas decisões do governo, jornada de trabalho menor, incentivos a quem optar por meio-expediente

Quem tem mais chances de se tornar primeiro-ministro

É a primeira eleição dentro de novas regras eleitorais que encorajam os partidos a formar coalizões pré-eleitorais. O Movimento Cinco Estrelas se recusou a formar alianças, o que reduz as chances de Di Maio se tonar primeiro-ministro, embora seu partido possa se sair melhor que os outros na divisão individual de votos.

A coalizão de centro-direita deve se sair vencedora - mas possivelmente ficará longe de ter maioria no Parlamento. Berlusconi está impedido de se tornar novamente primeiro-ministro por causa de uma condenação criminal - a Itália tem uma lei similar à Ficha Limpa. Ele aventou a possiblidade de Antonio Tajani, o presidente do Parlamento europeu, se tornar primeiro-ministro.

A centro-esquerda tem poucas possibilidades de obter maioria. E Renzi tem se recusado a dizer se ele seria a escolha da coalizão para ser primeiro-ministro. Ao mesmo tempo, até agora, não manifestou apoio a candidatos de outros partidos e coalizões.

Portanto, uma grande coalizão que una centro-direita e centro-esquerda não foi descartada. Uma combinação entre o Partido Democrático e o Cinco Estrelas também garantiria mais de 50% dos assentos, mas Renzi descartou aliar-se ao que chamou de "extremistas".

Direito de imagem AFP Image caption Silvio Berlusconi e Matteo Salvini (fileira de cima) lideram as pesquisas; Matteo Renzi (fileira de baixo à esq.) quer voltar o cargo ao qual renunciou em 2016 e Luigi Di Maio (dir.) seria o premiê mais jovem se vencesse

Eu deveria me importar com a eleição na Itália?

A Itália troca de governo com frequência. No entanto, uma certa estabilidade preponderou no país durante os últimos 20 anos e os italianos começaram a se acostumar com intervalos maiores entre votações.

Após o Brexit, quando a Inglaterra decidiu que deixará a União Europeia, a Itália se tornou a terceira maior economia do bloco regional. Portanto, a força e estabilidade do país interessam para além de suas fronteiras.

Afinal de contas, o atoleiro em que a Grécia se encontra até hoje assombra a Europa. Um governo instável na Itália significaria pouco ou nenhum crescimento ao bloco - e um persistente "êxodo de cérebros", com a migração de estudantes para outros países.

Há grandes chances de a Itália deixar a zona do euro? Não. Esse discurso foi abandonado por enquanto. Mas pode ser reavivado caso a Liga Norte e o Movimento Cinco Estrelas formem um gabinete conjunto.

Outra questão relevante é o fato de Berlusconi ter proximidade com o presidente Vladimir Putin. A Liga Norte e o Movimento Cinco Estrelas também são pró-Rússia.

Observadores se perguntam como uma potencial coalizão dos partidos pró-Rússia afetaria o consenso da União Europeia sobre sanções contra a Rússia e o conflito na Ucrânia.