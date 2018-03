Como os brasileiros podem ajudar os sírios

Direito de imagem AFP Image caption Cenas de horror em Ghouta Oriental choracam o mundo

A guerra civil na Síria não para de chocar o mundo. Nos últimos dias, imagens registradas após os bombardeios que têm acontecido na região de Ghouta Oriental, área no entorno da capital Damasco dominada pelos rebeldes, mostraram dezenas de pessoas mortas e feridas - inclusive crianças.

Os ataques recentes estão entre os mais intensos já ocorridos no conflito, que começou em 2011. Segundo a ONU, mais de 580 pessoas foram mortas desde 18 de fevereiro. No total, de acordo com estimativas do Centro Sírio de Pesquisas Políticas (SCPR, na sigla em inglês), 470 mil pessoas já morreram desde o início da guerra.

Houve um cessar-fogo assinado com a ONU no último sábado, mas a oposição ao governo sírio acusa forças leais ao presidente Bashar al-Assad de terem utilizado gás cloro (de poder tóxico) nos bombardeios aéreos contra os cerca de 400 mil moradores de Ghouta Oriental.

Diante dessa situação, a BBC Brasil reúne aqui algumas formas de ajudar os sírios, que vão desde doações a entidades que atuam na região até oferta de emprego para aqueles que conseguiram deixar o país e tentam uma nova vida em terras brasileiras.

Unicef

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef, na sigla em inglês) mantém uma campanha constante para recolher doações destinadas aos sírios.

"Milhares de crianças estão em risco e precisam de sua ajuda agora. Juntos podemos fazer mais por elas", afirma a entidade pelo site.

Direito de imagem AFP Image caption Desnutrição infantil alcançou níveis sem precedentes na região

Segundo a organização, o dinheiro doado será utilizado para vacinação e na compra de cobertores, alimentos e kits de material escolar, entre outras coisas.

Em guerra há sete anos, a Síria sofre com escassez de alimentos, e os preços de produtos inflacionaram. Um pacote de pão custa 22 vezes acima da média nacional, e 11,9% das crianças com menos de 5 anos estão gravemente desnutridas - a maior taxa registrada na Síria desde o início da guerra.

Você pode ajudar clicando aqui.

Acnur

A agência de refugiados da ONU está promovendo campanhas específicas para arrecadar verba para famílias na Síria. É possível agendar uma colaboração mensal ou doar uma única quantia.

"Há mais de sete anos, a Síria tem enfrentado a maior crise de refugiados de nossos tempos. Para escapar da violência, mais de 11 milhões de sírios deixaram tudo para trás. Essas crianças e adultos estão extremamente vulneráveis", diz o site da entidade.

Uma equipe do Acnur está na Síria para dar suporte à população local - são cerca de 635 pessoas atuando na região.

"Em 2017, as atividades de proteção do Acnur beneficiaram 2,6 milhões de pessoas afetadas pelos conflitos e cerca de 835 mil pessoas com quantidades adequadas de itens emergenciais. Mais de 6 milhões de itens básicos como cobertores, materiais de cozinha, colchões, roupas e lâmpadas solares foram distribuídos. O Acnur também contribuiu para uma reconstrução de escolas e programas de educação na Síria, focando em soluções emergenciais e de longo prazo", afirmou a entidade por meio de nota.

É possível ajudar doando aqui.

Direito de imagem EPA Image caption 76% das residências de Ghouta Oriental foram destruídas

International Rescue

A ONG International Rescue Committee começou a trabalhar na Síria em 2012 e ajuda cerca de um milhão de pessoas no país - quase metade delas crianças.

Em seu site, a organização faz um apelo especial por doações para ajudar no atendimento às pessoas que não conseguem deixar Ghouta Oriental.

"Todos os dias, esses civis enfrentam dificuldades para sobreviver à artilharia e aos ataques aéreos mortais", diz a ONG, que dá suporte a cinco clínicas que oferecem serviço básicos na região, além de outra que atende pacientes com trauma.

Para ajudar, é só acessar esse link e escolher a quantia a ser doada.

Estou Refugiado

Esse movimento foi criado recentemente em São Paulo para acolher refugiados que buscam empregos no Brasil.

Uma das maiores dificuldades que eles têm na hora de reconstruir suas vidas em outro país é justamente conseguir um trabalho para sustentar a família - sem a possibilidade de atuarem na área em que tiveram formação, muitas vezes precisam recorrer aos subempregos.

Direito de imagem AFP Image caption Mais de 580 pessoas foram mortas na região nas últimas duas semanas

Pensando nessa dificuldade, Luciana Maltchik criou o projeto que auxilia refugiados a se inserirem no mercado de trabalho. A iniciativa ajuda a elaborar um currículo em português para eles, nas burocracias de validação do diploma no Brasil e fazendo parcerias com empresas para fornecer funcionários qualificados para eles.

"A empresa entra em contato, manda email e telefone e aí já selecionamos currículos de refugiados que tenham o perfil, uns 15 ou 20 currículos. E aí fazemos o acompanhamento completo do processo seletivo com o refugiado", explica Maltchik.

"A gente pede que os empresários sejam mais solidários, entendam que a pessoa tem aquela dificuldade com a burocracia da validação do diploma no país e, às vezes, um pouco com a língua também. Mas por que não abrir as portas assim mesmo?", questiona.

O projeto ajuda hoje dezenas de sírios que chegaram ao Brasil nos últimos anos e buscam novas oportunidades. Para ajudar, é só acessar esse site.

Outras organizações

A Médicos Sem Fronteiras (MSF) não tem, no momento, campanhas de doações específicas para a Síria, mas, assim como várias ONGs, realiza um forte trabalho no país e em vários outros onde há conflitos, como a Nigéria.

É possível ajudar o trabalho da MSF de várias formas. Clique aqui para saber mais.