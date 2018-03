Mergulhador filma 'mar de lixo' em ilha vizinha a Bali

Um mergulhador se filmou nadando em um "mar de lixo" em uma ilha vizinha a Bali, na Indonésia.

Rich Horner postou o vídeo em suas redes sociais e no YouTube. As imagens rapidamente viralizaram.

Ele mergulhava nos arredores da ilha de Nusa Penida, a 20 km de Bali, um dos principais destinos turísticos da Indonésia, por suas praias de areia branca e águas cristalinas.

Em 2017, contudo, algumas praias de Bali declararam estado de emergência por causa do lixo.

A ilha vem sendo coberta cada vez mais por detritos.

Horner morou em uma ilha vizinha a Nusa Penida por cinco anos.

Ele diz que nunca havia visto tanto plástico no mar.

A Indonésia produz cerca de 130 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano - mais que o dobro do que o registrado no Brasil, por exemplo, 60 milhões de toneladas.

A presença de lixo nos oceanos é um problema cada vez mais sério.

Diferentemente do que muitos pensam, muitos desses detritos não formam uma mancha grande e contínua, observada por meio de imagens de satélite e fotografias aéreas.

Esse é o caso, por exemplo, da chamada "grande mancha de lixo do Pacífico", uma área de concentração de lixo marinho no norte do Oceano Pacífico, entre o Havaí e o Estado americano da Califórnia, dentro da Zona de Alta Pressão Subtropical do Pacífico Norte.

Apesar de muitos objetos poderem ser encontrados nessa área, tais como garrafas plásticas e redes de pesca abandonadas, a maioria dos resíduos sólidos consiste em pequenos fragmentos de detritos plásticos flutuantes que, de tão pequenos, não são visíveis a olho nu.