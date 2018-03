‘Meu botão é maior que o seu’: o histórico dos insultos mútuos entre Donald Trump e Kim Jong-un

Direito de imagem AFP Image caption Será que Kim Jong-un e Donald Trump chegarão a um acordo?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aceitou a oferta para se reunir com o líder norte-coreano Kim Jong-un, após mais de um ano de ofensas e ameaças mútuas.

"Homem-foguete" e "lunático" são apenas alguns dos vários insultos trocados entre os dois governantes. A animosidade entre eles alcançou o ápice quando Kim Jong-un chamou Trump de "dotard" em discurso no dia 19 de setembro, fazendo o mundo correr atrás de dicionários para aprender o significado dessa palavra - que quer dizer "idoso com deficiências físicas e mentais".

A declaração foi uma resposta a um discurso de Trump, também de setembro, no qual afirmou que iria "destruir totalmente" a Coreia do Norte. Ao falar na abertura da Assembleia-Geral das Nações Unidas, o presidente dos EUA também disse que o "pequeno homem-foguete" estava numa "missão suicida".

Em defesa do norte-coreano, a mídia estatal de seu país iniciou uma campanha de ofensas ao norte-americano. Insultar o "líder supremo da Coreia do Norte" e atacar a dignidade das chamas "grandes pessoas do Monte Paektu" (familiares de Kim Jong-un) são atos puníveis com pena de morte no país.

Direito de imagem Twitter Image caption Ao ser chamado de "velho", Trump respondeu que nunca chamou Kim Jong-un de 'baixo e gordo' | Imagem: Reprodução/Twitter

"Cogumelo venenoso", "minhoca", "gangster", "criminoso", "cão raivoso", "velho" e "lunático" são algumas das recentes expressões usadas pela mídia norte-coreana para descrever Trump, que se empenhou em responder aos "ataques".

Ao ser chamado de "velho", o presidente americano rebateu dizendo que nunca chamou Kim Jong-un de "baixinho e gordo".

Direito de imagem Getty Images Image caption Sósias de Kim Jong-un e Donald Trump anteciparam o possível encontro entre eles nos Jogos Olímpicos de Inverno, na Coreia do Sul

"Trump é uma minhoca, um cogumelo venenoso" e um "velho perigoso", disse a agência norte-coreana KCNA no dia 26 de setembro.

"Um ser humano dispersivo, um hooligan político, um criminoso e uma pessoa infantil", disse o jornal diário estatal Rodong Sinmun, também em setembro.

Image caption Kim Jong-un propôs encontro com Trump e iniciou reaproximação com a Coreia do Sul, após ano marcado por testes nucleares e ameaças | Foto: KCNA

Mais recentemente, em 3 de janeiro, Trump escreveu: "O líder norte-coreano Kim Jong-un disse que tem 'o botão nuclear sempre em seu escritório'. Alguém deste debilitado e famélico regime deve informá-lo que eu também tenho um botão nuclear, maior e mais poderoso que o dele, e que o meu botão funciona."

A mídia estatal da Coreia do Norte respondeu chamando o presidente americano de "psicopata", "lunático imprudente" e "perdedor". E classificou a declaração dele de "latido de um cão raivoso".

Image caption Trump tuitou que tem um 'botão nuclear' maior e mais poderoso que o de Kim Jong-un | Imagem: Reprodução/Twitter

O jornal Rodong Sinmun afirmou que o mundo estava preocupado com a "doença mental" de Trump, acrescentando que o botão nuclear dos EUA está nas mãos de um "louco antiquado".

Dificilmente Trump e Kim Jong-un usarão esse linguajar um com o outro, pessoalmente, se eles realmente se reunirem em maio