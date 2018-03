Baleias encalham em massa em praia na Austrália e intrigam autoridades

Direito de imagem Governo da Austrália Ocidental Image caption Baleias foram encontradas primeiro por pescador em praia da Austrália

Cerca de 150 baleias ficaram encalhadas em uma praia no sudoeste da Austrália, segundo informações de jornais locais. Apenas 15 delas teriam sobrevivido.

Autoridades afirmam que um grande esforço de resgate está em curso na região e que um alerta sobre a presença de tubarões na área foi emitido.

As baleias foram encontradas por um pescador em Hamelin Bay, cerca de 300 quilômetros ao sul de Perth, na manhã desta sexta-feira.

Aproximadamente metade delas já estava morta, de acordo com autoridades do Estado da Austrália Ocidental.

"A força dos animais e as condições de tempo, com muito vento e possivelmente chuvoso, terão impacto em quando e onde tentarmos movê-los para o mar", disse Jeremy Chick, do Departamento de Biodiversidade, Conservação e Atrações.

Autoridades disseram que os animais são baleias-piloto-de-aleta-curta, uma espécie encontrada nas águas tropicais e temperadas de todos os oceanos.

Direito de imagem Governo da Austrália Ocidental Image caption O que levou as baleias a encalharem ainda é um mistério

Trabalho de equipe

A Australian Broadcasting Corporation (ABC), a rede de televisão pública da Austrália, informou que dezenas de equipes de resgate estavam na praia.

O alerta de tubarão foi emitido para que as pessoas fiquem longe da área.

"É possível que os animais mortos e moribundos atuem como chamarizes, o que poderia levar os tubarões a se aproximarem ao longo deste trecho da costa", explicou o Departamento de Pesca do Estado em um comunicado.

Essas baleias-piloto costumam medir até cinco metros e são encontradas em águas tropicais e subtropicais.

Especialistas disseram que o encalhe pode ocorrer quando as baleias estão doentes, feridas ou cometem erros de navegação, particularmente em praias de declive suave. Mas o que houve neste caso específico ainda não foi explicado.

Por vezes, animais encalhados podem emitir pedidos de socorro que atraem outras baleias para a mesma situação.

Em 1996, cerca de 320 baleias-piloto-de-aleta-longa ficaram encalhadas, naquele que foi o maior caso do tipo já registrado na Austrália Ocidental.