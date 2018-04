Por que interessa à China evitar uma guerra comercial com os EUA

Direito de imagem AFP PHOTO / Michael Mathes Image caption China é acusada pelos EUA de inundar mercado com aço subsidiado

Como em qualquer guerra, haverá vítimas de ambos os lados.

Mas num conflito comercial em grande escala entre China e Estados Unidos, o gigante asiático pode sair mais "machucado", já que as exportações aos norte-americanos são chave para o modelo de crescimento chinês.

O superávit comercial a favor da China (calculado em cerca de US$ 347 bilhões por ano) seria duramente afetado por uma escalada protecionista entre as duas maiores economias do mundo.

Por isso, alguns especialistas alertam que Pequim teria mais a perder que Washington.

"Potencialmente, a China está muito mais exposta. Por isso, quer negociar uma saída a este enfrentamento", diz Stephen McDonell, correspondente da BBC em Hong Kong.

Direito de imagem Getty Images Image caption China exporta aos Estados Unidos muito mais do que importa em produtos norte-americanos

Até agora, China e Estados Unidos parecem estar jogando as cartas previstas num conflito que, se continuar a se agravar, pode detonar uma recessão econômica global, segundo advertiu o diretor-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC), Roberto Azevedo.

A China anunciou, na segunda-feira, tarifas de entre 15% e 25% a 128 produtos norte-americanos, entre os quais alumínio, carne de porco, nozes, vinho e frutas. As novas taxas afetam um valor total de US$ 3 bilhões em produtos exportados à China pelos EUA.

A medida veio em resposta à decisão do governo Donald Trump de aumentar tarifas sobre aço e alumínio chineses. Mesmo assim, a Casa Branca criticou a retaliação.

"Em vez de atingir produtos americanos exportados de forma justa, a China precisa acabar com as práticas comerciais anticompetitivas que estão ameaçando a segurança nacional dos Estados Unidos e distorcendo os mercados globais", afirmou a porta-voz do governo Lindsay Walters.

Ela ainda acrescentou que com subsídios aos produtores de aço e o excesso de oferta a China estão criando uma crise no setor.

Antes de anunciar o aumento das tarifas, a China disse que gostaria de evitar uma guerra comercial, mas destacou que reagiria à altura se sua economia fosse atacada pelos EUA.

Trump, por sua vez, usou o Twitter para dizer que guerras comerciais podem ter efeitos positivos e afirmar que os Estados Unidos têm condição de se sair bem dessas disputas.

'A China tem mais a perder'

Direito de imagem Getty Images Image caption Especialistas concordam que a China tem mais a perder numa guerra comercial com os EUA

Segundo William Alan Reinsch, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, com sede em Washington, e ex-presidente do Conselho de Comércio Exterior dos EUA, a China prefere negociar porque "potencialmente tem mais a perder" numa Guerra comercial já que "vende mais aos Estados Unidos do que compra".

"A China é uma economia mais dependente das exportações e, portanto, teme pela estabilidade do sistema comercial global", complementa Barry Eichengreen, professor de Economia e Ciência Política da Universidade da Califórnia.

Segundo ele, o país asiático está mais vulnerável a uma guerra comercial "estilo olho a olho" que acabe freando o comércio bilateral entre os dois países.

Isto explicaria os aparentes esforços de Pequim para convencer os demais atores econômicos a preservar o atual sistema e evitar uma batalha comercial de proporções internacionais.

Em um terreno mais político, Eichengreen comenta que convém à China conseguir frear a guerra comercial, para demonstrar sua "liderança global" e reputação como "um sócio confiável".

O fator de consenso entre os especialistas, porém, é a dependência da economia chinesa ao mercado consumidor norte-americano.

"Pelo menos até que a China consiga encontrar mercados alternativos para suas exportações", comenta Raj Bhala, da escola de Direito da Universidade do Kansas.

"As consequências econômicas negativas para a China significam consequências políticas negativas para o Partido Comunista chinês", acrescenta.

'O roubo de propriedade intelectual'

Direito de imagem Getty Images Image caption Estados Unidos acusam a China de roubar propriedade intelectual

Nesta semana, a Casa Branca tornará pública uma lista com produtos chineses que serão afetados por novas taxas. A taxação servirá para "punir Pequim" pelo que Trump classificou de "tremendo roubo de propriedade intelectual".

Nesta lista, estariam, principalmente, "produtos de alta tecnologia". A China advertiu os Estados Unidos para que não "abra a caixa de Pandora" e gere uma onda de práticas protecionistas ao redor do mundo.

É provável que o governo de Xi Jinping faça tudo o que estiver ao seu alcance para esfriar as tensões antes de responder com medidas de maior alcance.

Outra via diplomática corre em paralelo às negociações bilaterais. Segundo especialistas, a China está apostando as cartas em juntar esforços com outros países para deter a explosão protecionista que Trump parece empenhado em promover.

A questão é que qualquer movimento em falso pode ter repercussões em diferentes partes do planeta, considerando que a arquitetura econômica e financeira do mundo hoje está cada vez mais interdependente e sincronizada.