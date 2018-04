Motorista avança com van sobre multidão e mata ao menos 3 na Alemanha

Direito de imagem Paul Fegmann Image caption Imagens postadas nas redes sociais mostram destruição no calçadão alvo de ataque

Ao menos três pessoas morreram na cidade alemã de Müenster neste sábado quando um motorista avançou com uma van em direção a um calçadão de pedestres.

O motorista se matou após o ataque, informou a polícia sem dar mais detalhes. As autoridades não estão procurando por mais suspeitos.

Cerca de 30 pessoas ficaram feridas no incidente, algumas delas em estado grave.

O ataque ocorreu em um popular calçadão no centro histórico da cidade, que fica no noroeste da Alemanha. O local reúne lojas, hotéis e restaurantes com mesas na área externa.

Fotos da região após o ataque mostram cadeiras e mesas destruídas em meio à comoção dos transeuntes.

A polícia cercou a área e pediu que a população evite circular pela região.

Uma homem que testemunhou o ocorrido disse à BBC que viu quando o motorista da van acelerou em direção às mesas de um restaurante. Ele diz que foi um ataque deliberado.

Em dezembro de 2016, um caminhão foi usado para atacar uma multidão que frequentava um mercado natalino na capital alemã, Berlim, matando 12 pessoas.