Como funciona e quem faz parte do grupo da Casa Branca que estuda a Bíblia

Direito de imagem Getty Images Image caption Betsy DeVos, Ralph Drollinger, Mike Pence: integrantes do primeiro escalão do governo Donald Trump e do grupo que estuda a Bíblia semanalmente em Washington

Pela primeira vez em pelo menos cem anos, integrantes do gabinete presidencial dos Estados Unidos participam de um grupo que toda semana estuda a Bíblia. Todas as quartas, algumas das pessoas mais poderosas do mundo se reúnem em uma sala de conferências em Washington para aprender e falar sobre Deus.

O local dos encontros é mantido sob absoluto sigilo, por determinação do Serviço Secreto. Os nomes dos integrantes do grupo, contudo, não são considerados "segredo de Estado".

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, o novo secretário de Estado, Mike Pompeo, a secretária de Educação, Betsy DeVos; o de Energia, Rick Perry, e o secretário de Justiça, Jeff Sessions, por exemplo, são alguns dos que estudam a Bíblia juntos. No total, dez membros do gabinete de Trump participam do grupo. Nem sempre vão a todos os encontros, mas aparecem quando não têm compromissos já firmados.

As reuniões duram de 60 a 90 minutos e os participantes são guiados por um professor, com quem podem ter conversas privadas após as sessões coletivas.

Esse professor, o homem responsável pelos ensinamentos ao grupo de estudos da Bíblia mais influente dos EUA é Ralph Drollinger, um ex-jogador de basquete que se converteu pastor. Ex-jogador do Dallas Mavericks, Drollinger, hoje com 63 anos, se define como "apenas um jogador com joelhos ruins".

Direito de imagem Capitol Ministries Image caption O "professor" Ralph Drollinger e a mulher Danielle Drollinger fundaram a Capitol Ministries e se dedicam a levar a palavra de Deus a políticos e funcionários públicos

Drollinger cresceu em La Mesa, subúrbio de San Diego, na Califórnia. Quando criança, raramente ia à igreja. "Fui provavelmente umas doze vezes", diz ele.

"Sempre me prometia ler a Bíblia. Mas toda vez que tentava, não fazia muito sentido para mim", diz o agora professor do seleto grupo de estudos da Bíblia.

Foi no último ano da escola, depois de uma partida de basquete, que algumas animadoras de torcida o convidaram para estudar a Bíblia. Ele aceitou o convite e, desde então, Drollinger diz que o mundo dele mudou.

"Foi a primeira vez que eu realmente ouvi a palavra de Deus. Fui pra casa, li todo o Evangelho de Mateus naquela noite e abri me coração para Jesus", conta Drollinger.

Em 1972, Drollinger ganhou uma bolsa para jogar basquete e estudar na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ele passou a frequentar a igreja e a assistir aulas sobre a Bíblia. Ao longo dos quatro anos que passou na universidade, Drollinger disse que se apaixonou pelas escrituras.

Atleta de Cristo

Depois da faculdade, chegou a ser sondado por três times da NBA, mas acabou recusando todos.

"Senti tanta paixão pelo ministério que tudo ficou sem graça", diz ele. Assim, em vez de aceitar convites de times como Boston Celtics ou New York Nets, ele assinou com uma equipe cristã chamada Atletas em Ação. Jogou basquete ao redor do mundo - em 35 países, contabiliza - e pregou o evangelho no intervalo.

"Foi perfeito para mim", diz ele, emendando que não gostava tanto de basquete quanto de pregar.

Drollinger, contudo, acabou virando jogador profissional. Entrou nos Dallas Mavericks em 1980, mas apenas porque queria ir para o seminário na cidade. Jogou seis partidas pela NBA e abandonou a principal liga do mundo depois de uma temporada apenas.

Ao se aposentar do basquete, em 1996, trabalhou com esporte e migrou para a política. Mas o caminho de Drollinger até a Casa Branca começou na Califórnia.

Em 1996, a mulher de Drollinger, Danielle, atuava como diretora executiva de um comitê político na Califórnia, que fazia campanha para eleger cristãos para ocupar vagas de legisladores liberais. Mas Danielle, segundo o marido, estava frustrada. "Eles (o comitê) ajudava a eleger representantes para o capitólio (sede do governo e da legislatura) da Califórnia, mas logo eles perdiam os princípios cristãos", diz.

Ela desistiu do trabalho e o casal assumiu a direção de uma igreja em Sacramento, onde passaram a oferecer encontros semanais a políticos e funcionários públicos para o estudo da Bíblia, além de apoio, orações e consultas individuas.

Discípulos na política

Direito de imagem Getty Images Image caption Donald Trump já mandou comentários e elogios escritos em letras de forma aos textos do professor que ensina a Bíblia a integrantes do gabinete presidencial

Essa igreja e seus cursos deram certo. A Capitol Ministries cresceu e se expandiu, com a ideia de, segundo a própria página na internet, "fazer discípulos de Jesus Cristo na arena política em todo o mundo".

Em 2010, a Capitol Ministries chegou a Washington, onde montou um grupo de estudos da Bíblia para membros do Legislativo, que hoje conta com cerca de 50 integrantes. Quando quatro participantes foram eleitos para o Senado, pediram aulas para outros senadores, que começaram em 2015. Em março do ano passado, dois meses depois de Donald Trump assumir a Casa Branca, o mesmo processo fez com que um grupo do gabinete presidencial passasse a ter aulas sobre a Bíblia.

"Trump começou a nomear nomes que já estudavam a Bíblia na Câmara e no Senado", explica Drollinger, uma tendência que ele atribui ao vice-presidente Mike Pence, "que sabia quem eram os que realmente acreditam". Muitos dos indicados por Trump para fazer parte de seu governo, diz o "professor", tem algo em comum: "São todos fortes em Cristo".

Assim, o secretário de Justiça, Jeff Sessions, e Tom Price, ex-secretário de Saúde, decidiram começar o grupo de estudos do gabinete presidencial.

Drollinger acredita ser este o primeiro do tipo em pelo menos 100 anos. Havia um grupo na administração de George W. Bush, mas era para representantes de escalões mais baixos.

O presidente Trump não é integrante do grupo, mas é cristão e recebe as oito páginas que Drollinger prepara quase toda semana. "Ele me responde de volta, com anotações", garante o professor. "Ele usa uma caneta com ponta de feltro da marca Sharpie, com a qual ele escreve, em letras maiúsculas, 'Muito bem, Ralph realmente gosto desse estudo, continue assim' e outras coisas assim."

Posições conservadoras

Os estudos bíblicos semanais de Drollinger não são privados ou secretos. Qualquer um pode lê-los online.

As aulas da Capitol Ministries são ministradas apenas por pastores homens. Drollinger tenta justificar a ausência de mulheres ensinando as palavras de Deus: "Não há proibição [bíblica] da participação da liderança feminina no comércio, no Estado, sobre as crianças. Mas há proibição da liderança no casamento e na igreja. Isso está claro nas escrituras. Isso não significa que a mulher tem menos importância, apenas que têm diferentes papeis."

Sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, o professor escreveu: "Homossexualidade e cerimônias de pessoas do mesmo sexo são ilegítimas sob os olhos de Deus. A palavra Dele é repetitiva, perspícua [claramente expressa] e séria sobre o assunto."

Ele defende o capitalismo, dizendo que direito à propriedade individual, "também conhecido como livre iniciativa ou capitalismo, é o sistema econômico governamental que conta com apoio das escrituras". "As escrituras não apoiam o comunismo", afirmou.

Direito de imagem Getty Images Image caption O secretário de energia, Rick Perry, e o de Agricultura, Sonny Perdue, também são integrantes do grupo que estuda a Bíblia

Questionado se os políticos que estudam a Bíblia deveriam condenar gays à morte, Drollinger diz que não. Afirma que algumas leis civis que aparecem no Antigo Testamento não se aplicam.

Drollinger se compara a um garçom num restaurante. Essas lições não são dele, afirma. Diz estar meramente servindo a palavra de Deus, como revelada na Bíblia, aos cristãos professos. "Se Deus é o chef, então eu sou apenas o servo, e espero que as pessoas gostem da refeição", diz ele. "Mas na saída da cozinha, eu não vou alterar o que está no prato. Então, meu trabalho é apenas ser um servo."

E se as pessoas não gostarem da mensagem que ele oferece?

"Você vai ter que ir falar com o chef (Deus). A não ser que eu tenha alterado o que está no prato - o que, graças a minha disciplina, não faço. "

Para o professor, a Bíblia ensina a separação entre Igreja e Estado. "Nós temos que diferenciar, mas infelizmente muitos grupos da direita evangélica advogam para não separar os dois."

Misturando religião e política

Drollinger garante que nunca diz aos membros dos seus grupos de estudo como deveriam votar nem as políticas públicas que deveriam tirar do papel. Mas espera que isso fique óbvio ao transmitir os ensinamentos.

E os alunos de Drollinger alguma vez já o deixaram desapontado?

Ele diz que sim, quando "uma pessoa obviamente sabe qual a coisa bíblica a fazer e acaba votando contra o que sabe ser bíblico".

Direito de imagem Getty Images Image caption O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, é apontado como um dos idealizadores do grupo religioso

Drollinger ainda mora na Califórnia, e vai à capital dos EUA semanalmente para as aulas, que normalmente ocorrem de segunda à quarta. Ele se define como um "republicano conservador". "Não acho que tem muita surpresa nisso", diz.

A Capitol Minister é uma organização sem fins lucrativos, financiada por doações. Ele e a mulher recebem salário, mas diz que não fica com tudo.

E como ele se sente ensinando a Bíblia numa manhã de quarta-feira a algumas das pessoas mais poderosas do mundo?

Ralph Drollinger responde: "Um dos sentimentos é: quem sou eu para estar aqui. Você sabe, tipo Moisés, quando este se questionava se era a pessoa certa. Sou apenas um atleta com os joelhos ruins, e aqui estou eu".

"Mas, por outro lado, estou há 21 anos expondo a palavra de Deus, especificamente para que seja aplicada à vida de servidores públicos. Então, nesse sentido, sinto que sou o cara mais qualificado do mundo."