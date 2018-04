Em acidente mais letal desde 2014, 257 morrem em queda de avião na Argélia

Direito de imagem EPA Image caption Segundo autoridades, sobreviventes foram levados a hospitais na região de Argel

A queda de um avião militar da Argélia, perto da capital do país, matou 257 pessoas, segundo autoridades.

O avião caiu pouco depois de decolar do aeroporto militar de Boufarik, na parte oeste da capital, Argel.

Já há investigações em curso para a identificação da causa do acidente - o pior na história da aviação do país. O governo declarou três dias de luto.

A maior parte dos mortos é de militares e suas famílias, segundo o Ministério da Defesa. Dez membros da tripulação também morreram.

O avião, do modelo Ilyushin Il-76, viajava em direção ao sudoeste do país.

Testemunhas afirmaram terem visto a asa do avião pegar fogo durante a decolagem. Depois, a aeronave passou a cair, evitando uma estrada e atingindo um campo aberto.

Direito de imagem Reuters Image caption Maior parte de vítimas à bordo era de militares e suas famílias

Um especialista em aviação militar disse à BBC que, baseado no estado intacto de algumas partes da aeronave, tudo indica que o piloto tentou forçar uma aterrissagem.

Luta por sobreviventes

Dezenas de bombeiros e equipes de resgate trabalharam em meio a destroços e chamas. Uma testemunha afirmou à televisão local: "Vimos corpos queimados. É um verdadeiro desastre".

Segundo autoridades, alguns sobreviventes foram levados a hospitais, mais ainda não está claro quantas e quais são as condições de saúde dessas vítimas.

O acidente desta quarta-feira é o mais mortal no mundo desde julho de 2014, quando todas as 298 pessoas à bordo do voo MH17 da Malaysian Airlines morreram após o avião ser abatido por um míssil na Ucrânia.

A queda desta quarta-feira é também o segundo acidente mais mortal com um avião desde 2003.

Há quatro anos, na Argélia, outro avião militar caiu, matando 77 pessoas.