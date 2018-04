Síria tuíta vídeo de presidente entrando em gabinete com legenda 'manhã de perseverança'

A Presidência da Síria publicou, em sua conta oficial no Twitter, um vídeo de dez segundos que mostra o presidente do país, Bashar al-Assad, entrando em seu gabinete neste sábado com a legenda 'manhã de perseverança'.

Na noite de sexta-feira, Estados Unidos, Reino Unido e França lançaram bombardeios contra a Síria em retaliação ao suposto uso de armas químicas pelo regime.

"Uma operação combinada com as forças armadas da França e do Reino Unido está em andamento", disse o presidente Trump em discurso em rede nacional.

Segundo o Pentágono, foram atingidos um centro de pesquisas científicas em Damasco, que seria ligado à produção armas químicas e biológicas, um local de armazenamento de armas químicas a oeste de Homs e outro armazém que também funcionava como importante posto de comando, na mesma região.

A imprensa estatal síria chamou os ataques de "uma violação flagrante da lei internacional".

Uma fonte não identificada ouvida pela agência oficial de notícias Sana disse: "Quando os terroristas fracassaram, Estados Unidos, França e Reino Unido intervieram e cometeram uma agressão contra a Síria".

"A agressão americana, francesa e britânica contra a Síria fracassará", acrescentou a fonte.

Segundo a Sana, os ataques atingiram um centro de pesquisa no nordeste de Damasco, assim como instalações militares na capital.

O governo sírio informou que “cerca de 30 mísseis foram disparados durante o ataque, e um terço deles foi abatido”.