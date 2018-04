Guerra mundial à vista? Tática de bombardeio e resposta russa sugerem que não

Direito de imagem Matthew Daniels/U.S. Navy via Getty Images Image caption Potências ocidentais atacaram pelos menos três centros de produção química na Síria

Dias antes de Estados Unidos, Reino Unido e França confirmarem bombardeios em resposta a um possível ataque químico conduzido pelo governo da Síria, nesta sexta-feira, blogs, páginas, perfis e robôs em redes sociais adiantavam o que seria o início de uma terceira Guerra Mundial.

Os comentários ganharam corpo com uma intensa troca de hostilidades entre Estados Unidos e Rússia, um dos principais aliados do presidente sírio Bashar al-Assad.

Durante a semana, o presidente russo Vladimir Putin disse que um ação militar do Ocidente em território sírio poderia dar início a uma guerra. O americano Donald Trump ironizou pelo Twitter: "A Rússia promete abater todos os mísseis direcionados à Síria. Prepare-se, Rússia, porque eles serão lançados".

Mas, desde que a ameaça ocidental se concretizou contra pelo menos três instalações ligadas a armas químicas nos arredores de Damasco, americanos e russos vêm dando sinais de que os ataques são bem mais intensos no plano da retórica do que nos campos de batalha.

"Ao realizar estes disparos, fizemos grandes esforços para evitar mortes de civis e estrangeiros", disse o secretário de Defesa americano James Mattis, logo após o anúncio, em recado principalmente aos russos, que têm tropas na região apoiando o governo sírio.

O Kremlin, por sua vez, ressaltou que nenhum de seus postos ou homens foi atingido. Apesar de manter milhares de soldados e oficiais na região, o ministério da Defesa russo informou que o país não usou seus mísseis antiaéreos contra o bombardeio dos americanos, britânicos e franceses.

Image caption General americano Kenneth F. McKenzie Jr. fala à imprensa no Pentágono; segundo representantes dos EUA, ataques impetrados pelo país evitaram atingir civis

O comentário de Putin sobre o bombardeio também foi mais moderado que os anteriores.

"A Rússia condena nos termos mais fortes o ataque contra a Síria, onde militares russos estão ajudando o governo legítimo em seus esforços contra o terrorismo. Através de suas ações, os EUA tornam a situação humanitária já catastrófica na Síria ainda pior e traz sofrimento para os civis."

Na manhã deste sábado, o embaixador norte-americano na Rússia, Jon M. Huntsman Jr., divulgou comunicado no Facebook confirmando que os dois lados tomaram precauções para não se atingirem.

"Os Estados Unidos se comunicaram com as Forças Armadas russas para reduzir o risco de vítimas russas ou civis", afirmou.

Confronto global

Somada à sinalização de cuidado das forças militares do Ocidente em não atingir tropas russas, as respostas diplomáticas do Kremlin sugerem uma desaceleração na escalada que poderia dar origem a um confronto direto entre as duas maiores potências nucleares do planeta.

Na avaliação do analista militar russo Aleksandr M. Golts, em entrevista ao jornal New York Times, "a Síria não será o ponto de partida para algum tipo de confronto global".

"Parece que os dois lados estavam jogando de acordo com seus papéis delimitados e conseguiram limitar os danos desse tipo de confronto", afirmou.

Image caption Conflitos recentes na Síria têm ocorrido nos arredores da capital, Damasco

Ao jornal Washington Post, outro analista russo, Konstantin Gaaze, disse na sexta-feira que Putin almeja marcar um encontro pessoal com Donald Trump para renegociar a convivência militar dos países na Síria.

"O Kremlin continua na esfera retórica por enquanto. As ainda coisas podem piorar muito", avaliou.

Apesar de maiores em quantidade em relação ao último bombardeio, em abril do ano passado, os disparos lançados por Estados Unidos, Reino Unido e França parecem ter tido impacto mais limitado.

Se, em 2017, os americanos distruiram um porta-aviões com 20 aeronaves sírias (aproximadamente 20% da força aérea do país), deixando sete militares e nove civis mortos, desta vez os alvos foram três locais associados ao programa de armas químicas de al-Assad - e não houve nenhuma morte.

A Rússia disse que o bombardeio ocidental causou poucos danos e que 71 de 103 mísseis de cruzeiro teriam sido interceptados pelo governo sírio, incluindo os destinados ao local de suposta origem do ataque químico da semana passada.

EUA, Reino Unido e França dizem ter "fortes evidências", mantidas em sigilo, de que o governo sírio estaria por trás das mortes de 40 pessoas na cidade síria de Douma, na semana passada, após um ataque que deixou centenas de pessoas, na maioria mulheres e crianças, internados por "problemas respiratórios, cianose central (pele ou lábios azuis), excessiva espuma bucal, queimaduras na córnea e odor a gás cloro".

Síria, Rússia e Irã negam veementemente o uso de armas químicas ou biológicas pelo governo al-Assad e dizem que os rivais ocidentais "fabricaram" o incidente para justificar uma intervenção ilegal na região.

Em comunicado divulgado mais cedo, o governo da China faz coro com sírios, iranianos e russos contra o ataque.

"Somos contrários ao uso da força nas relações internacionais e defendemos respeito pela soberania, independência e integridade territorial de todos os países", disse a porta-voz do min. das Relações Exteriores, Hua Chunying.

Conselho de Segurança da ONU

Image caption General russo Sergei Rudskoy comenta situação da Síria; Rússia diz que ataque de potências ocidentais ameça busca por solução política na região

A exemplo da recente escalada - e desaceleração - da tensão nuclear entre Estados Unidos e Coreia do Norte, que após promessas mútuas de ataques agora buscam uma solução pacífica para o conflito, a retórica agressiva tem sido mais forte do que as ações tomadas por ambos os lados.

Menos de 24 horas após os bombardeios, enquanto forças armadas dos dois lados recuam, o conflito do plano das palavras continua.

De um lado, o ataque foi classificado por Putin como "ato de agressão", pelo líder Iraniano Ayatalloh Ali Khamenei como "crime de guerra" e pelo ministro de relações exteriores da Síria, Walid Muallem, como ataque "bárbaro".

De outro, a embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, afirmou que o país "está armado e pronto para disparar" se novos ataques químicos acontecerem na Síria.

A afirmação foi feita em reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, na manhã deste sábado, quando diplomatas russos, americanos, franceses e britânicos ficaram frente a frente pela primeira vez desde o bombardeio.

"Quando o nosso presidente estabelece uma linha vermelha, ele respeita essa linha", disse Haley, informando que a estratégia americana não foi nem será alterada.

O embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, disse que os disparos são uma ameaça a tentativa da ONU de encontrar uma solução política para o conflito na região.

A Rússia propôs a votação de uma resolução para condenar os ataques dos EUA, França e Reino Unido - mas os países têm poder de veto no Conselho e a proposta foi recusada.