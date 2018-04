Quem são as pessoas mais admiradas no mundo em 2018

Você já se perguntou quem mais admira no mundo, entre as pessoas que estão vivas?

Uma empresa de pesquisa fez essa mesma pergunta, neste ano, a 37 mil pessoas de 35 países.

A atriz Angelina Jolie e o magnata da tecnologia Bill Gates foram os mais citados e, por isso, foram alçados ao posto de mulher e homem mais admirados no mundo, segundo enquete do YouGov, empresa britânica especializada em pesquisa online.

Além de serem famosos, Jolie e Gates são conhecidos pelo seu trabalho humanitário.

Em segundo lugar no ranking estão Michelle e Barack Obama, este último 15 posições à frente do atual presidente dos EUA, Donald Trump.

Das 20 mulheres selecionadas, 14 são personalidades do mundo das artes e do entretenimento, como a apresentadora de TV Oprah Winfrey (na terceira colocação), a atriz Emma Watson e as cantoras Taylor Swift e Madonna. Entre os homens, estão políticos como Trump e os presidentes da China, Xi Jinping, da Rússia, Vladimir Putin, e jogadores de futebol como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e David Beckham.

Os resultados foram calculados a partir da combinação de duas ações do participante - a escolha, em uma lista de 20 pessoas, das pessoas que ela admirava, e, por fim, dizer qual dessas era a que ela mais admirava.

Metodologia

Primeiro, contudo, a empresa reuniu indicações de especialistas de 35 países a partir da pergunta: “Pensando em pessoas vivas no mundo hoje, quem (homem ou mulher) você mais admira?"

Com base nas respostas, foi elaborada uma lista com os 20 homens e as 20 mulheres mais citadas e que tinham sido indicados nas listas de pelo menos quatro países. A partir daí, a empresa acrescentou mais 10 nomes populares em cada um dos 35 países onde a pesquisa online foi realizada.

Isso foi feito em dezembro do ano passado. No mês seguinte, as listas circularam pela internet com duas perguntas: “Quem você realmente admira?” – na qual os participantes poderiam escolher entre vários nomes – e “Quem você mais admira?”, em que apenas uma pessoa poderia ser escolhida.

“Esses dois números foram combinados para o cálculo de um 'percentual de admiração'”, explica o texto.

Os mais admirados do Brasil

No site do YouGov também é possível ver os resultados separados por país. No Brasil, os três homens mais votados foram o juiz federal Sérgio Moro, Barack Obama e o apresentador Sílvio Santos.

A lista das mulheres é liderada por Michelle Obama, seguida pela atrizes Fernanda Montenegro e Angelina Jolie.

A lista completa pode ser acessada no site em inglês https://yougov.co.uk/news/2018/04/11/worlds-most-admired-2018/