A trágica morte de Avicii, o DJ por trás de algumas das músicas de maior sucesso da última década

A morte repentina do DJ sueco Avicii deixou fãs e artistas em estado de choque.

Seu talento para criar músicas eletrônicas de estilo popular fez dele um dos principais nomes desse gênero.

Com apenas 28 anos, Avicii já tinha realizado shows em diferentes partes do planeta, trabalhado com alguns dos artistas mais famosos do mundo e acumulado bilhões de dólares em patrimônio pela reprodução de suas canções em diferentes plataformas na internet.

Mas, em seu caminho rumo ao estrelato, o DJ passou a enfrentar frequentes problemas de saúde.

Sua agente, Diana Baron, foi quem deu a notícia sobre sua morte na noite desta sexta-feira.

Ela limitou-se a dizer que o corpo dele havia sido encontrado sem vida em Mascate, a capital de Omã, e não deu mais detalhes sobre as causas da morte.

Direito de imagem Getty Images Image caption Avicii fue uno de los DJ más reconocidos internacionalmente.

Estrela pop

Seu nome era Tim Bergling e ele nasceu em Estocolmo em 1989.

O artista colaborou com grandes nomes da música, entre eles, Madonna, Coldplay, David Guetta e Lenny Kravitz. Recentemente, foi indicado aos prêmios de música Billboard nos Estados Unidos.

Sua mãe é a atriz Anki Liden, que estrelou em "Minha Vida de Cachorro", um filme do diretor sueco Lasse Hallstrom que foi indicado ao Oscar.

Em determinada ocasião, Avicii disse que a sensibilidade do pop sueco exerceu uma grande influência sobre ele.

"Crescemos cantando grandes canções folclóricas; é por isso que nosso senso melódico é bom, você cresce com isso em você, acho que isso molda todo mundo."

"Mas eu também cresci conhecendo pessoas como Eric Prydz e Swedish House Mafia, que eram meus vizinhos".

Revelação

O DJ britânico Pete Tong foi quem descobriu Avicii, quando o jovem sueco participou de um show de talentos há uma década.

Avicci ganhou fama com uma música que Tong acabaria lançando por sua gravadora, com o título "Manman".

"Claramente ele tinha um talento impressionante para criar melodias e mostrava grande maturidade na maneira como ele conectava as faixas", disse Tong em entrevista ao jornal britânico Evening Standard em 2014.

"(Seu talento) é natural, meu único arrependimento é de que não assinei com ele um contrato mais longo", acrescentou.

Atingir novos "níveis"

Depois de ganhar fama com uma série de canções, sua popularidade explodiu com a música "Levels" em 2011.

O trabalho, que combina um ritmo vibrante e eufórico, alcançou o disco de platina por suas vendas recordes em pelo menos 10 países.

O sucesso tornou-se seu aliado com outro hino das pistas de dança como "I Could Be The One" que ele fez com Nicky Romero e com a música country "Wake Me Up", que canta Aloe Blacc.

Embora Avicii desenvolvesse fórmulas diferentes, seus hits mais bem-sucedidos tinham os mesmos elementos: produções escapistas, cantores convidados que davam maior profundidade às músicas e as tornavam mais acessíveis e, acima de tudo, melodias irresistíveis.

Quando seus críticos afirmaram que ele não fazia "música de verdade", o DJ disse ao Evening Standard: "Constroem-se melodias, constroem-se as progressões dos acordes, você está fazendo música, Mozart escreveu em um pedaço de papel, nós DJs escrevemos em computadores. Eu realmente não vejo a diferença".

Uma super estrela entre DJs

Seus sucessos continuaram ocupando as primeiras posições das listas de hits de diferentes países com canções como "Hey Brother", "You Make Me", "As Noites" e "Esperando Amor".

A revista de música Billboard elogiou suas produções, apesar de descrever seu estilo como um pouco "brega".

Segundo a revista Forbes, apenas em 2015, o DJ faturou US$ 19 milhões (R$ 65 milhões em valores atuais).

Colaborou com artistas como Coldplay, Rita Ora, Sia, Lenny Kravitz, Leona Lewis e Robbie Williams.

Também participou da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2014 e na celebração do casamento do príncipe Carl Philip, da Suécia.

Filantropia

Em 2012, a Avicii embarcou em uma turnê de 27 dias nos Estados Unidos intitulada "House for Hunger", com a promessa de alocar US$ 1 milhão para a Feeding America, uma organização de caridade que luta contra a fome nos Estados Unidos com bancos de alimentos para as comunidades mais desfavorecidas.

"Descobri quando comecei a ganhar dinheiro que realmente não precisava dele", disse o DJ em determinada ocasião.

"Quando você tem dinheiro em excesso, percebe que não precisa tanto dele e o mais sensato e completamente óbvio é dar às pessoas que estão passando por necessidades", acrescenta.

O DJ também apoiou outras causas de caridade.

Em 2015, ele abordou os problemas do tráfico de pessoas e da violência de gangues quando dirigiu os vídeos "For a Better Day" e "Pure Grinding".

"Todas as músicas têm uma história que eu queria contar", disse.

Problemas de saúde

Os problemas de saúde do artista começaram em janeiro de 2012, quando ele passou 11 dias no hospital por causa de pancreatite aguda, supostamente causada por excesso de álcool.

"Beber se tornou uma rotina para mim, mas é impossível continuar fazendo turnês e bebendo ao mesmo tempo, porque um dia você vai entrar em colapso", disse ele ao jornal Evening Standard. "Especialmente quando você está fazendo 320 shows por ano."

Ele retornou ao hospital em 2013 e os médicos lhe recomendaram que retirasse sua vesícula biliar removida.

No entanto, Avicii não queria realizar a operação e continuou em turnê.

Em 2014, ele acabou forçado a se submeter à cirurgia.

Os médicos descobriram que um problema em seu apêndice e também o removeram.

"Tirei um mês de folga, mas realmente não foi um mês em que pude ficar sem fazer nada", disse ele à Billboard.

"Ficava dentro do estúdio 12 horas por dia e depois voltei para as turnês, é difícil dizer não nesta indústria, você quer tocar em tudo e estar em todos os lugares", acrescentou.

O preço alto das turnês

Devido a seus problemas de saúde, ele anunciou que estava interrompendo as turnês em 2016.

"É algo que eu tive que fazer pela minha saúde", disse ele ao site do Hollywood Reporter. "O palco não era para mim, não eram os shows ou a música, eram sempre as coisas que cercam isso, coisas que não eram naturalmente dadas a mim."

"Em geral, sou mais introvertido, sempre foi muito difícil para mim, acho que recebi muita energia negativa."

Após o anúncio de sua aposentadoria, ele disse que conseguiu "recuperar sua vida privada" e que estava "focando em mim mesmo pela primeira vez em muito tempo".

"Obviamente, essa foi a decisão mais difícil que tomei na minha vida", disse ele.

"Mas, até agora, isso vem me beneficiando tremendamente em relação a meu bem-estar e, por muito tempo, não me senti tão feliz como estou agora."

Seu último show foi em Ibiza em agosto de 2016.