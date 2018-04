Nasce em Londres terceiro filho de Kate Middleton e do príncipe William

Direito de imagem PA Image caption William, Kate e os filhos mais velhos, George e Charlotte: O novo bebê passa a ser o quinto na linha de sucessão à Coroa britânica

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, deu à luz um menino nesta segunda-feira às 11h01, informou uma nota do Palácio de Kensington.

O bebê, cujo título é "Sua Alteza Real Príncipe de Cambridge", é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico e o sexto bisneto da rainha Elizabeth.

O menino nasceu pesando 3,8 quilos.

Kate Middleton teve seus dois primeiros filhos, o príncipe George, em 2013, e a princesa Charlotte, em 2015, de parto normal e esperava o mesmo para seu terceiro parto. Detalhes do nascimento ainda não foram divulgados.

Uma nota do Palácio de Kensington disse apenas o mais importante, que mãe e filho "passam bem".

No Reino Unido, o nome do novo bebê real já é motivo de muita especulação. Os favoritos para um menino nas casas de aposta são Arthur, Albert, Frederick e Philip.

Direito de imagem PA Image caption Kate Middleton enquanto estava grávida do terceiro filho: ela deu à luz o príncipe George, em 2013, e à princesa Charlotte, em 2015

São nomes que prestam homenagem a diferentes membros da própria família real. Philip, por exemplo, é o nome do avô de William, marido da Rainha Elizabeth II.

O nome composto George Louis Alexander, do primogênito, faz referência a seis reis do passado.

Charlotte Elizabeth Diana, a segunda filha, traz uma homenagem à mãe e à avó de William.

Muitos, no entanto, estão esperando que o lado da família Middleton também possa ser homenageado desta vez.

O terceiro filho do príncipe William e da duquesa de Cambridge, Kate Middleton, passa a ser o quinto na linha de sucessão à Coroa britânica.

O novo membro da família real britânica aparece na linha de sucessão real atrás do avô, o príncipe Charles, do pai, William, e dos irmãos George, 4, e Charlotte, 2. Com o nascimento do bebê, o príncipe Harry, irmão de William, pulou para a 6ª posição na linha de sucessão.

Direito de imagem Chris Jackson/Getty Images Image caption Nascimento de bebê em hospital londrino atraiu grande atenção da mídia

Por causa de uma alteração nas leis feita em 2013, a monarquia britânica acabou com a regra que colocava os homens à frente das mulheres na linha de sucessão ao trono. A lei antiga não permitia que uma mulher virasse rainha caso ela tivesse um irmão mais novo. Por isso, a princesa Charlotte está à frente do novo bebê real na linha sucessória.

Nunca o terceiro filho de um herdeiro do trono britânico veio a se tornar rei ou rainha do Reino Unido desde a criação da Casa de Windsor, em 1917.

Mas o fato ocorreu no reinado de Hanover quando Guilherme 4º, terceiro filho da rainha Charlotte e do rei George 3º, virou rei após o irmão, George 4º, ter morrido sem deixar um herdeiro. Ele assumiu o trono aos 64 aos e governou de 1830 a 1837.

