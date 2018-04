Nove morrem e 16 ficam feridos após atropelamento com van em Toronto

Direito de imagem Reuters Image caption O Itamaraty informou que não há brasileiros entre as vítimas do atropelamento no Canadá

Nove pessoas morreram e 16 ficaram feridas após um motorista dirigindo uma van atropelar um grupo de pedestres em Toronto, no Canadá, segundo a polícia local.

O motorista fugiu do local, um cruzamento movimentado na região norte da cidade, mas foi preso a vários quarteirões de distância. As autoridades canadenses disseram que ainda não há informações sobre qual seria o motivo do ataque.

Reza Hashemi, dono de uma locadora de vídeo na rua Yonge, disse à BBC ter ouvido gritos do outro lado da rua.

Hashemi disse que o motorista subiu na calçada, avançou nas pessoas e voltou para a rua novamente.

O incidente ocorreu na rua Yonge e na avenida Finch às 13h30, hora local (14h30 em Brasília) desta segunda-feira. A cena do crime demarcou um trecho de 2 km da rua Yonge.

A cerca de 30 quilômetros de distância do acidente, no centro da cidade, o grupo dos sete ministros das Relações Exteriores dos países industrializados - incluindo Canadá, EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão - fazia reuniões.

Fotos aparentemente tiradas no local do acidente mostraram policiais armados com fuzis e paramédicos socorrendo pessoas feridas. Uma bolsa laranja, que parecia conter um corpo, foi colocada em uma ambulância.

Direito de imagem Getty Images Image caption Van branca subiu calçada em Toronto e matou nove pessoas no início da tarde desta segunda-feira

"Os relatos indicam que uma van branca subiu na calçada em direção ao sul de Yonge, ao sul de Finch, e atingiu entre oito a dez pessoas. Os números ainda não estão confirmados", disse o porta-voz da polícia de Toronto, Gary Long, à emissora canadense Global News.

A porta-voz da polícia de Toronto, Jenifferjit Sidhu, disse à CBC News que o veículo foi parado pelos policiais. Nenhuma informação sobre o motorista foi passada.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, twittou de Ottawa: "Nossos pensamentos estão com todos aqueles afetados pelo terrível incidente em Yonge e Finch em Toronto".

"Obrigado aos socorristas que trabalharam no local - estamos monitorando a situação de perto", concluiu.

Falando em inglês truncado, uma testemunha disse à imprensa local: "Eu vi que tinha um caminhão branco subindo na calçada e muitas pessoas gritando: 'pare o carro!' Mas ele continuou andando e bateu em algumas pessoas. Três delas ficaram deitadas e não se mexeram mais."

Direito de imagem CTV Image caption Testemunha disse que buzinou para alertar pedestres enquanto van atropelava pessoas na calçada

Uma testemunha disse ao City News que o motorista, que ele identificou como um homem, estava dirigindo na calçada, "acertando qualquer coisa que cruzasse seu caminho".

"Pessoas, hidrantes, caixas de correio foram atropeladas", disse o homem, que pediu para não ser identificado e disse estar dirigindo atrás da van no momento do atropelamento.

Enquanto a van continuava, o homem disse que buzinava para tentar avisar os pedestres. "Eu testemunhei pelo menos seis, sete pessoas sendo atingidas e voando no ar, como mortos, na rua", disse ele.

O prefeito de Toronto, John Tory, classificou o atropelamento como "um incidente muito trágico". Ele disse "oferecer toda e qualquer ajuda que a cidade possa fornecer à polícia para ajudar nas investigações".

Os Estados Unidos e a Europa registraram um aumento nos ataques com veículos nos últimos anos. Em outubro de 2017, um homem em Nova York avançou com uma van por uma ciclovia, matando oito pessoas.