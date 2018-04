Múmia encontrada no Irã é 'muito provavelmente' de pai do último monarca do país

Direito de imagem Tasnim Image caption À esqueda, a múmia que seria de Reza Xá; à direita, o corpo do monarca iraniano

O corpo mumificado descoberto próximo à capital do Irã pertence, "muito provavelmente", ao pai do último xá (monarca) do país, segundo sua família.

Os restos mumificados foram encontrados na segunda-feira, quando eram realizadas obras um santuário em Shahr-e Ray, ao sul de Teerã.

Imagens e notícias compartilhadas online alimentaram especulações de que o corpo fosse de Reza Xá Pahlavi.

Sua tumba, também em Shahr-e Ray, foi destruída depois da revolução de 1979, mas seus restos mortais nunca foram encontrados.

Seu neto Reza Pahlavi, membro da oposição e baseado nos Estados Unidos, foi quem afirmou que o corpo "muito provavelmente" pertencesse a Reza Shah.

Em um comunicado no Twitter, o neto pediu que as autoridades iranianas permitam que profissionais médicos de confiança da família possam ter acesso ao corpo e realizar um enterro adequado no Irã.

"Se não como um pai do Irã moderno ou como um rei, ao menos como um simples soldado e servo do seu país e seu povo, Reza Xá deve ter um túmulo com seu nome em uma localização conhecida dos iranianos", afirmou.

Pahlavi ainda negou notícias de que a família tivesse transportado os restos mortais de Reza Xá.

O porta-voz do Comitê de Herança Cultural de Teerã disse para a agência de notícias oficial do país, ISNA, que era possível que o corpo pertencesse ao antigo líder.

Quem foi Reza Xá?

Líder militar que deu início a um golpe em 1921, Reza Xá foi o fundador da dinastia Pahlavi, que governou o Irã por mais de cinquenta anos, a partir de 1925.

Apesar de ser considerado por muitos como o responsável pela modernização do Irã, Reza Xá foi criticado por seus ataques à religião e supostas violações de direitos humanos.

Reza Xá Pahlavi, em ilustração em uma nota antiga do Irã, liderou o país entre 1925 e 1941

Ele morreu no exílio na África do Sul em 1944, três anos depois de ser forçado a abdicar em favor de seu filho pelas forças russas e britânicas.

Seu corpo foi inicialmente embalsamado e enterrado no Egito, mas posteriormente transferido para o Irã.

O mausoléu iraniano onde Rexa Xá foi enterrado, contudo, foi destruído depois da revolução de 1979, que tirou do poder seu filho e sucessor.