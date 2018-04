Em cúpula histórica, Coreias prometem trabalhar por desnuclearização e fim do conflito

Direito de imagem Getty Images Image caption Encontro entre os líderes foi realizado nesta sexta-feira, do lado Sul da fronteira

Os líderes da Coreia do Norte e do Sul concordaram em trabalhar para livrar a península de armas nucleares, após um encontro de cúpula histórico entre os dois países realizado nesta sexta-feira.

Os dois também concordaram em um esforço para transformar o armistício que encerrou a Guerra da Coreia em 1953 em um tratado de paz este ano.

Os anúncios foram feitos pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un, e pelo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, após conversas no lado sul-coreano da fronteira.

O encontro entre os dois ocorreu após um longo período de tensão reforçado pela retórica bélica da Coreia do Norte.

Detalhes de como a desnuclearização seria alcançada não foram divulgados, e muitos analistas continuam céticos em relação ao aparente entusiasmo do Norte para o diálogo.

Outros pontos que os líderes concordaram em uma declaração conjunta foram:

Fim às "atividades hostis" entre as duas nações

Transformação da zona desmilitarizada que divide os países em uma "zona de paz", interrompendo transmissões de propaganda

Redução de armas na região enquanto se aguarda o alívio da tensão militar

Pressionar por negociações de três vias envolvendo os EUA e a China

Organizar um reencontro de famílias separadas pela guerra

Conectar e modernizar ferrovias e estradas através da fronteira

Mais participação conjunta em eventos esportivos, incluindo os Jogos Asiáticos deste ano

Primeiro encontro desde 2007

Esta foi a primeira vez que um líder norte-coreano pisou em solo sul-coreano. Mas não é a primeira vez que líderes dos dois países se encontram.

O pai de Kim Jong-un, Kim Jong-il, se reuniu com presidentes da Coreia do Sul em duas ocasiões: com Kim Dae-jung, em 2000, e com Roh Moo-hyun, em 2007. Os dois encontros ocorreram em Pyongyang, capital da Coreia do Norte.

Os Estados Unidos seguiram de perto o encontro desta sexta-feira na Coreia do Sul. O encontro entre os dois líderes é visto como uma preparação para um prometido encontro entre Kim e o presidente americano, Donald Trump, ainda sem data e lugar definidos.

A Casa Branca afirmou em um comunicado que espera que a reunião desta sexta signifique um progresso para "um futuro de paz e prosperidade", e manifestou que o governo americano deseja continuar as negociações para o possível encontro entre Trump e Kim "nas próximas semanas".

Direito de imagem EPA Image caption Após um longo período de tensão, Kim Jong-un sugeriu estar aberto ao diálogo com a Coreia do Sul em janeiro

Prato suíço em homenegam a Kim

Os líderes das duas Coreias foram recebidos por uma guarda de honra usando roupas típicas, no lado sul-coreano, e caminharam até a Casa da Paz em Panmunjom, um complexo militar na zona desmilitarizada entre os países.

Kim então convidou o presidente sul-coreano a passar rapidamente pela linha de demarcação na Coreia do Norte, antes que voltassem para o lado da Coreia do Sul. Durante todo o tempo, eles permaneceram de mãos dadas.

O momento foi aparentemente um improviso durante uma seqüência de eventos altamente coreografada.

Quando a primeira reunião terminou, a dupla se separou para o almoço e Kim retornou ao norte em uma limusine preta cercada por seguranças.

Quando retornou à tarde, os dois participaram de uma cerimônia que consistia no plantio de um pinheiro usando terra e água dos dois países.

Os dois presidentes escavaram o solo na raíz da árvore e revelaram um marcador de pedra com seus nomes, títulos oficiais e uma mensagem onde se lia: "Plantando paz e prosperidade".

À noite, os dois participariam ainda de um banquete no lado sul, com o prato suíço Rösti , à base de batatas, - em homenagem ao tempo que Kim passou estidando na Suíça - junto com macarrão frio e um licor, ambos típicos norte-coreanos.

Kim chegou para as discussões históricas nesta sexta-feira acompanhado por nove autoridades, incluindo sua poderosa e influente irmã Kim Yo-jong.