Vulcão entra em erupção no Havaí e força moradores a abandonar casas

A erupção do vulcão Kilauea, no Estado americano do Havaí, forçou mais de mil pessoas a deixar suas casas.

Outras 10 mil foram aconselhadas a procurar abrigo.

Estradas foram bloqueadas pela lava e o governador do Havaí, David Ige, decretou estado de emergência.

A área no entorno do vulcão também foi atingida por diversos tremores. Além disso, foi liberado dióxido de enxofre em níveis extremamente elevados e perigosos.

A Guarda Nacional também está mobilizada para ajudar na operação de resgate.

Segundo o Observatório de Vulcões do Havaí, a lava pode atingir temperaturas de 1.150ºC e se espalhou por até 10 metros da fissura.

Não há informações sobre feridos.