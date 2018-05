Três questões-chave para entender a polêmica transferência da Embaixada dos EUA em Israel

Direito de imagem Getty Images

Os Estados Unidos inauguram nesta segunda-feira sua Embaixada em Jerusalém, uma medida elogiada por Israel, mas duramente criticada por palestinos, que há várias semanas protestam na fronteira com a Faixa de Gaza.

Autoridades palestinas dizem que forças israelenses mataram pelo menos 16 manifestantes - entre eles um garoto de 14 anos - só nesta segunda-feira, a poucas horas da inauguração.

Os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como futura capital e veem a medida como sinal de apoio dos EUA à visão de Israel, que considera a cidade como sua capital "eterna e indivisível".

Entre as autoridades que acompanharão o evento estão Ivanka Trump, filha do presidente americano, Donald Trump, e o seu marido, Jared Kushner.

A decisão do presidente Trump no ano passado de reconhecê-la como a capital de Israel não apenas rompeu com décadas de neutralidade dos EUA nesse tema como foi criticada por vários países. Veja abaixo as respostas a três perguntas chave sobre a polêmica.

Por que a mudança de Embaixada para Jerusalém atrai tanta controvérsia?

O status de Jerusalém está no coração do conflito entre israelenses e palestinos - ambos veem a cidade como sagrada e a querem como sua capital.

A cidade foi dividida ao final da guerra árabe-isralense de 1948, dando a Israel o controle sobre Jersalém Ocidental e à Jordânia, o de Jerusalém Oriental - que inclui partes da antiga cidade e importantes localidades sagradas para judeus, cristãos e muçulmanos.

Direito de imagem Getty Images Image caption O consulado dos EUA em Jerusalém vai funcionar, provisoriamente, também como embaixada

Israel assumiu o controle sobre a cidade inteira em 1967, após a Guerra dos Seis Dias. Em 1980, Israel aprovou uma lei anexando Jerusalém Oriental, uma medida vista em amplas partes da comunidade internacional, inclusive pela ONU, como ilegal - assim como os vários assentamentos construídos em Jerusalém Oriental, que realocaram mais de 200 mil judeus. Na época, vários países transferiram suas Embaixadas para Tel Aviv.

De acordo com o tratado firmado entre israelenses e palestinos em 1993, o status final de Jerusalém deve ser discutido nos últimos estágios das negociações de paz. Por isso, o anúncio de Trump no ano passado, praticamente reconhecendo Jerusalém como capital única de Israel, deixou vários países preocupados, pois pode comprometer a neutralidade dos EUA na mediação do conflito.

Desde o anúncio de Trump, que foi condenada em uma resolução da ONU (128 países votaram a favor, 9 contra e 35 se abstiveram), 10 países disseram estar planejando fazer o mesmo, entre eles Guatemala, Romênia e República Tcheca.

No dia seguinte ao que Israel celebra o aniversário da fundação de seu Estado, os palestinos comemoram o que chamam de Nakba, ou Catástrofe, quando centenas de milhares de pessoas fugiram de suas casas ou foram desalojadas após a fundação do Estado de Israel em 1948.

Como estão reagindo israelenses e palestinos?

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conclamou "todos os países a se unirem aos EUA para transferir suas embaixadas para Jerusalém".

Por sua vez, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, descreveu a decisão de Trump como o "tapa do século".

A tensão na fronteira com a Faixa de Gaza esquentou nesta segunda-feira. A poucas horas da inaguração, veio o anúncio de autoridades palestinas de que pelo 16 palestinos foram mortos por soldados israelenses. Ele se juntam aos mais de 40 palestinos que tinham sido mortos nas últimas semanas.

O alto comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, acusa Israel de usar "força em excessiva".

Israel diz que agiu legitimamente para proteger seus civis de militantes que tentam atravessar a fronteira.

Direito de imagem Reuters Image caption Ivanka Trump cumprimenta o embaixador dos EUA para Israel, David Friedman, na chegada ao país no domingo

O que está sendo inaugurado e quem participa da cerimônia?

Uma pequena embaixada provisória começa a funcionar nesta segunda dentro do prédio do consulado dos EUA em Jerusalém. Uma instalação maior será escolhida posteriormente.

O presidente Trump deve participar da cerimônia dos EUA, por meio de videoconferência.

Mas ele mandou, como seus representantes, a filha e o genro, que são assessores especiais da Casa Branca, além do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e o sub-secretário de Estado, John Sullivan.

A União Europeia manifestou várias vezes ser contra a mudança.