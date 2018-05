Casamento real: novo capítulo de 'novela Thomas Markle' gera dúvidas sobre quem levará Meghan ao altar

Direito de imagem Daily Mail Image caption Thomas e Meghan teriam bom relacionamento, diz imprensa americana (Crédito: Daily Mail/BBC)

Dias atrás, era o vestido da noiva o que mais atiçava a curiosidade dos que vão acompanhar o casamento entre o príncipe Harry, o sexto na linha de sucessão ao trono britânico, com a atriz americana Meghan Markle, no próximo sábado.

Agora, no entanto, o burburinho se concentra em quem vai levá-la ao altar.

Isso porque o pai de Meghan, Thomas Markle, ainda é dúvida na cerimônia, que vai acontecer na Capela de São Jorge, dentro do Castelo de Windsor, residência oficial da Rainha Elizabeth 2ª.

Na segunda-feira, Markle pegou o mundo de surpresa ao anunciar que não iria mais ao casamento da filha, mas, depois, que teria voltado atrás na decisão, segundo a imprensa americana.

Sua ida a Londres dependeria agora do aval dos médicos, uma vez que ele deve passar por uma cirurgia após ter sofrido um ataque cardíaco em meio à polêmica envolvendo fotos supostamente forjadas com um paparazzo.

"Ele me mandou uma mensagem de que estaria se submetendo a uma cirurgia", disse Samantha Markle, meia-irmã de Meghan, a uma emissora australiana.

"Todos esperamos que ele saia dessa", acrescentou

Segundo Samantha, seu pai enfrentou "um estresse inacreditável".

Mas quem é Thomas Markle? E em qual polêmica ele se envolveu?

Polêmica

Markle teria contratado um fotógrafo profissional para fazer imagens dele aparentemente como se não soubesse que estava sendo fotografado. Os registros foram então supostamente vendidos por um valor de cerca de 100 mil libras (R$ 490 mil).

Segundo o site de notícias americano TMZ, especializado em celebridades, ele descreveu sua atitude como "estúpida e canastrona".

Nas fotos, Markle é visto em uma lan house vendo fotos de Harry e Meghan, folheando um guia de turismo do Reino Unido e tirando as medidas para o terno que usaria no casamento.

Logo depois que a notícia da possível farsa passou a circular, na segunda-feira, ele teria decidido cancelar a vinda ao Reino Unido para, segundo ele, evitar "constranger" a filha.

Ainda de acordo com o TMZ, ele teria sofrido um ataque cardíaco seis dias antes.

No mesmo dia, um porta-voz do Palácio de Kensington disse que Harry e Meghan estavam tentando lidar com uma "situação difícil".

"Esse é um momento profundamente pessoal para a Sra Markle nos dias antes de seu casamento. Ela e o príncipe Harry pedem de novo pela compreensão e o respeito a ser estendidos ao Sr Markle nessa situação difícil", afirmou o porta-voz.

Horas depois, no entanto, Markle teria voltado atrás na decisão e dito que queria levar a filha ao altar.

"Detesto a ideia de perder um dos maiores momentos na história e levar minha filha ao altar", disse ele.

No entanto, na noite de terça-feira, Markle conversou novamente com o TMZe disse que não mais participaria do casamento por causa da cirurgia cardíaca, que seria realizada nesta semana.

"Eles (os médicos) vão limpar a obstrução, reparar o dano e colocar um stent onde for necessário", disse ele ao TMZ.

Direito de imagem Getty Images Image caption Príncipe Harry e Meghan Markle se casam neste sábado, 19

Quem é Thomas Markle?

Segundo a imprensa americana, Markle e a filha, Meghan, têm uma boa relação.

De ascendência holandesa e irlandesa, ele casou-se com a mãe da atriz, Doria Ragland, no final da década de 70. Meghan nasceu em 4 de agosto de 1981 em Los Angeles e o casal se separou quando ela tinha seis anos.

Em Los Angeles, Markle atuava como diretor de iluminação de TV e de fotografia em Hollywood, chegando, inclusive, a ganhar um prêmio, um Daytime Emmy por seu trabalho na telenovela General Hospital.

Ele também tem dois filhos do primeiro casamento com Roselyn Loveless, Thomas Jr e Samantha.

Samantha é 17 anos mais velha do que Meghan e costuma falar frequentemente com a imprensa sobre a meia-irmã, nem sempre de forma positiva.

Segundo Thomas Jr, o pai foi quem custeou o sonho de Meghan de seguir a carreira de atriz. Ele teria ganhado US$ 750 mil na loteria.

"Se a Meg se casar com Harry, ela vai ter ganhado a loteria da vida, mas foi a loteria que o pai ganhou que nos ajudou", disse Thomas Jr em entrevista ao jornal britânico Daily Mail em novembro do ano passado.

"Esse dinheiro permitiu a Meg frequentar as melhoras escolas e obter o melhor treinamento. Meg é alguém que sempre foi muito focada", acrescentou.

Atualmente, Markle vive na pequena cidade de Rosarito, no litoral do México.