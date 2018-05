Boeing 737 cai próximo ao aeroporto de Havana, em Cuba

Direito de imagem AFP Image caption A avião caiu próximo ao aeroporto de Havana, capital de Cuba

Um Boeing 737 caiu e explodiu pouco depois de decolar do Aeroporto Internacional José Martí, em Havana, capital de Cuba, segundo a mídia cubana.

A aeronave havia sido arrendada pela empresa aérea estatal Cubana de Aviación da companhia mexicana Damojh, informou o diretor de Transporte Aéreo do país.

De acordo com a emissora estatal de Cuba, tratava-se de um voo doméstico para Holguín, no leste da ilha.

Havia 104 pessoas a bordo da aeronave, de acordo com relatos locais. Ainda não há informações sobre mortos ou feridos.

Equipes de emergência estão no local

A Radio Habana Cuba informou que o avião caiu sobre uma estrada que liga Havana a Boyeros, próxima do aeroporto.

Imagens mostraram uma grande coluna de fumaça se elevando do local do acidente.

Equipes de bombeiros já estão no local para conter as chamas, além de ambulâncias.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que tomou posse no mês passado, está caminho do aeroporto, de acordo com a AFP.