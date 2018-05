Ao vivo: assista ao casamento real do príncipe Harry com Meghan Markle

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo Cerimônia em capela no Castelo de Windsor

O príncipe Harry e atriz americana Meghan Markle se casam neste sábado às 8h do horário de Brasília (12h na Inglaterra), na Capela de São Jorge, localizada em Windsor, nos arredores de Londres.

A BBC transmite o casamento real direto de Windsor. Acompanhe em breve pela janela de vídeo no topo dessa página.

Os primeiros convidados já estão chegando à Capela de São Jorge. Milhares de pessoas estão em Windsor para ver os noivos.

Harry, o filho mais novo de Diana com o príncipe Charles, é o sexto na linha de sucessão ao trono britânico - atrás de seu pai, de seu irmão mais velho William e dos três filhos dele com Kate Middleton.

A cerimônia do casamento real será celebrada pela Ingreja Anglicana, um ramo do cristianismo protestante, da qual a rainha da Inglaterra é a chefe. Integrantes da família real devem ser membros ativos da igreja. Por isso, Meghan Markle foi batizada em março.

O pai de Meghan, Thomas, não vai ao casamento por motivos de saúde. Na sua ausência, o príncipe Charles deve conduzir a noiva na igreja. O irmão mais velho de Harry, William, será o padrinho.

O príncipe Louis, filho de William e Kate Middleton, nascido no final de abril, não deve ser levado pelos pais ao casamento. Já o marido da Rainha Elizabeth 2ª, o Duque de Edimburgo, de 96 anos, deve comparecer.

Estima-se que cerca de 100 mil pessoas partam de Londres para Windor para ver os noivos.

Qual é a programação prevista do casamento real?

08:00 (04:00 do horário de Brasília - BRT) - público convidado começa a se reunir em um gramado do lado de fora da capela onde será celebrado o casamento.

09:30 (05:30 BRT) - começam a chegar os convidados para assistir à cerimônia.

11:15 (07:15 BRT) - convidados devem estar a postos, sentados na capela.

12:00 (08:00 BRT) - começa a cerimônia.

13:00 (09:00 BRT) - os recém-casados fazem uma procissão de cerca de 25 minutos em uma carruagem, saindo da Capela de São Jorge pela cidade de Windsor.

Tarde - convidados serão recebidos no Salão de São Jorge.

Noite - príncipe Charles fará uma recepção privada em Frogmore House para o casal e 200 convidados mais próximos.

Image caption Mapa mostra o roteiro do cortejo do casal Harry e Meghan, em Windsor, após casamento

O que acontece depois do casamento?

Após o casamento, os noivos farão uma espécie de procissão pelas ruas da cidade a bordo de uma carruagem Ascot Landau. É o momento em que se apresentam para o público. O percurso deve durar cerca de 25 minutos.

A procissão terminará no Salão de São Jorge, um salão de banquetes do castelo de Windsor, onde cerca de 600 convidados serão recepcionados com um almoço.

À noite, Harry e Meghan devem receber cerca de 200 convidados - amigos mais próximos - para uma festa no palácio rural Frogmore House.

Estima-se que o casamento real custe 32 milhões de libras (cerca de R$ 160 milhões). A maior parte da despesa é com segurança.

Direito de imagem Steve Parsons/Getty Images Image caption Meghan Markle e sua mãe Doria Ragland chegam a hotel para passar a noite antes do casamento, na sexta-feira

Quem é Meghan Markle?

Meghan Markle, de 36 anos, é uma atriz americana, divorciada e feminista. Ela integrava o elenco da série Suits, da Netflix, e já indicou que vai deixar a carreira de atriz para se dedicar a atividades ao lado de Harry.

A atriz é afrodescendente - sua mãe, a assistente social e instrutora de ioga Doria Ragland, é negra. O ingresso de Meghan na família real britânica intensificou a discussão sobre relações raciais no Reino Unido.

Meghan e Harry, de 33 anos, se conheceram em Londres, em julho de 2016, por meio de amigos em comum.

Depois do casamento, Meghan não deve ganhar o título de princesa, por não ter "sangue real" - o mesmo aconteceu com Kate Middleton e mesmo com Diana, que era chamada popularmente de princesa mas não tinha o título oficialmente.