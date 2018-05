Cogumelos tóxicos deixam 11 mortos e 800 doentes no Irã; veja como prevenir intoxicações

Direito de imagem Getty Images Image caption Nunca se deve comer um cogumelo selvagem sem ter 100% de certeza de sua segurança, dizem especialistas

Mais de 800 pessoas foram envenenadas - e 11 delas morreram - nas últimas semanas após comerem cogumelos tóxicos em províncias no oeste do Irã, em novo alerta sobre os perigos de ingerir fungos selvagens sem ter certeza absoluta de sua segurança.

A maioria dos episódios de envenenamento ocorreu na província de Kermanshah. Não está claro qual a espécie de cogumelo está por trás da crise de saúde. mas, segundo a agência iraniana Tasnim, não há tratamento disponível para as toxinas que vêm sendo identificadas nos pacientes.

Como resultado, centenas de pessoas tiveram de ser hospitalizadas e duas tiveram de ser submetidas a transplantes de fígado.

O Serviço Persa da BBC explica que é comum a venda de cogumelos selvagens nas ruas de cidades iranianas, e a decisão quanto a comê-los ou não se baseia nos conhecimentos populares.

Um volume de chuvas acima do esperado para esta época do ano vem causando um crescimento exponencial dos cogumelos no Irã. O perigo é que os fungos tóxicos, muitas vezes, têm aparência muito semelhante à dos comestíveis.

Agora, autoridades estão pedindo à população que não compre cogumelos avulsos, apenas os que tenham sido embalados e disponibilizados em supermercados de confiança.

Image caption Cogumelo venenoso selvagem coletado no Reino Unido; muitos acabam sendo confundidos com espécies comestíveis

Precauções

Cuidados na ingestão de cogumelos selvagens são essenciais em qualquer lugar do mundo, uma vez que alguns têm toxinas extremamente poderosas e fatais. Há outros que, mesmo sem causar a morte, provocam severas intoxicações alimentares.

Os serviços de saúde pública britânicos advertem que nunca se deve ingerir cogumelos coletados em ambientes selvagens antes de eles serem analisados por pessoas extremamente familiarizadas com eles, porque nem sempre é fácil diferenciar espécies comestíveis das venenosas. Alguns, inclusive, crescem perto uns dos outros.

O micologista (especialista em fungos) britânico Ray Tantram afirma que "só com 100% de certeza na identificação" é que um cogumelo selvagem pode ser consumido.

Na dúvida, é bom nem tocar no cogumelo ou deixá-lo próximo de outros alimentos, uma vez que eles podem acabar se contaminando. E muitas das toxinas não são eliminadas no cozimento, então, o cogumelo duvidoso deve sempre ser descartado.

"Até a metade de um cogumelo (venenoso) pode matar, então, não é uma brincadeira", disse à BBC o chef Mark Lloyd, especializado no assunto. Ele recomenda que pessoas interessadas no assunto comprem diversos guias de micologia e façam cursos especializados para aprender a comparar os cogumelos que encontrarem em suas buscas com as espécies que podem ser ingeridas - muitas vezes, as diferenças entre cogumelos venenosos e os comestíveis estão em pequenos detalhes.

"Pegue somente os cogumelos obviamente comestíveis, os que forem inconfundíveis", disse ele. "Se você não está seguro, mantenha distância."