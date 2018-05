Você se lembra desses casamentos? Reviva as celebrações reais anteriores à união entre Harry e Meghan

O casamento do príncipe Harry com Meghan Markle foi apenas o último de uma longa lista de casamentos reais. Lembra como foram os anteriores? Reviva as celebrações de núpcias reais, começando com o da atual rainha da Inglaterra, Elizabeth 2ª, a avó de Harry e William, até as bodas de sua irmã, Margaret, e dos filhos e netos.

A Rainha Elizabeth 2ª casou-se com Philip Mountbatten, o Duque de Edimburgo, em 20 de novembro de 1947, quando ela tinha 21 anos. Tiveram quatro filhos: Charles, o primeiro na sucessão do trono, Anne, Andrew e Edward. A irmã da rainha, a princesa Margaret, casou-se em 1960, com Antony Armstrong-Jones.

O filho mais velho da rainha se casou com a Diana Spencer em 1981. A noiva usou o vestido mais comprido de qualquer casamento real (a cauda tinha oito metros de comprimento) e o casamento foi o mais caro de todos, segundo se noticiou na época.

O casamento do príncipe William com Kate Middleton foi um evento tão grandioso que até alçou Pippa, a irmã da noiva, à fama internacional. Dezenas de jornais e sites noticiaram que 2 bilhões de pessoas pelo mundo todo assistiram à cerimônia, realizada em 2011. Mas é quase impossível estimar quantas pessoas assistiram ao evento de verdade.

O último, de Harry com Meghan neste sábado, dia 19 de maio, levou diversidade para o centro da monarquia. Meghan é afrodescendente - sua mãe, a assistente social e instrutora de ioga Doria Ragland, é negra. No casamento celebrado na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, o reverendo americano Michael Curry, chefe da Igreja Episcopal, discursou sobre o amor, iniciando com uma frase de Martin Luther King: "Nós precisamos descobrir a força redentora do amor e, quando fizermos isso, faremos desse velho mundo um mundo novo". "Há poder no amor." Em seguida, a música "Stand By Me" foi cantada por um coro formado principalmente por cantores negros.

O vestido de Meghan foi desenhado pela estilista britânica Clare Waight Keller, da Givenchy. A noiva usava uma tiara de diamantes emprestada pela rainha, segundo o Palácio de Kensington, e um véu de cinco metros de comprimento. Ao saírem da capela, Meghan pergunta a Harry: "Do we kiss?" ("Beijamos?"). "Sim", ele responde, antes do beijo em frente ao público que pode ser visto nesse vídeo.