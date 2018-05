O que dizem os cientistas que analisaram restos de Hitler sobre morte do ditador nazista

Direito de imagem Getty Images Image caption Especialistas franceses dizem que Hitler teria mesmo morrido em seu bunker em 1945.

A história oficial era de que o ditador nazista Adolf Hitler teria se suicidado em seu bunker em Berlim, em 1945.

Mas ela não impediu o surgimento de teorias da conspiração: para alguns, ele escapou em um submarino para a América do Sul. Para outros, ele fugiu para a Antártida ou até para o lado oculto da lua.

Agora, entretanto, há uma forte evidência científica para a história oficial.

Uma equipe forense da França teve acesso ao que chamou de relíquias guardadas pelo serviço de inteligência russo por mais de sete décadas e diz ter chegado a uma conclusão histórica "inquestionável".

Em um estudo divulgado na publicação European Journal of Internal Medicine, os patologistas apresentaram o resultado da análise de um conjunto de dentes guardados em Moscou desde o fim da 2ª Guerra Mundial.

Os cientistas compararam as amostras com descrições que tinham dos dentes de Hitler e chegaram à conclusão de que elas batiam.

Os especialistas usaram dados do dentista pessoal de Hitler, Hugo Blaschke, e sua assistente, Kathe Heusermann, que diziam que, quando o "Fuehrer" morreu, aos 56 anos, tinham apenas alguns dentes.

Também destacaram que as análises mostraram que as amostras dos dentes não tinham vestígios de carne, o que é coerente com o fato de Hitler ter sido vegetariano.

De acordo como o serviço público alemão de notícias Deutsche Welle, os dentes também seriam facilmente identificados devido às "próteses e pontes notáveis e incomuns" que Hitler era conhecido por usar.

"Os dentes são autênticos, não há dúvida, nosso estudo mostra que Hitler morreu em 1945", disse o patologista Philippe Charlier, principal investigador do estudo, à AFP.

Direito de imagem Getty Images Image caption Hitler tinha dentes ruins, segundo os patologistas

De acordo com a versão histórica mais difundida, o líder nazista tirou a própria vida com sua mulher, Eva Braun, e seus cães em um bunker. Mais tarde, seus cadáveres teriam sido incinerados por soldados fiéis.

Os serviços soviéticos de inteligência, que tomaram o bunker, alegaram por anos ter guardado os poucos restos do líder nazista. Mas essa versão levantou dúvidas por conta da má reputação da KGB (serviço de espionagem soviético) e porque nenhum outro perito internacional teve acesso a esses restos mortais.

Segundo a equipe francesa, Hitler realmente morreu no bunker e foi queimado, como alegaram um grande número de historiadores.