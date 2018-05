Cidade americana envia alerta de ameaça zumbi a moradores durante apagão

Direito de imagem Getty Images Image caption Moradores receberam alerta zumbi durante apagão na madrugada do último domingo.

No meio de um apagão durante a madrugada, os celulares dos moradores de Lake Worth, no sul da Flórida (EUA), receberam um dos estrondosos sinais do sistema estadual de alerta de emergências. Mas a mensagem anunciava algo muito peculiar: "atividade extrema de zumbis".

A advertência incomum foi difundida por meio de uma rede que as autoridades utilizam para avisar sobre catástrofes, fuga de criminosos ou desaparecimento de crianças, entre outros casos. O alerta zumbi foi feito durante o corte de eletricidade que afetou a região nas primeiras horas do último domingo.

"Corte de energia e alerta zumbi para os moradores de Lake Worth e Terminus. Agora, há menos de 7.380 clientes atingidos pela extrema atividade zumbi. O tempo para o restabelecimento do (serviço) é incerto", disse a mensagem difundida por volta da 1h45.

Terminus é uma das cidades onde se passa a história da série sobre zumbis The Walking Dead.

Porta-voz da cidade se desculpou pela mensagem e disse que Lake Worth não registra nenhuma atividade zumbi.

Ficção

Wes Blackman, morador de Lake Worth, perguntou pelo Twitter se o sistema de alerta havia sido hackeado ou se o alerta era uma piada sem graça.

No dia seguinte, segunda-feira, as autoridades acalmaram os moradores - caso eles estivessem preocupados com os zumbis - e pediu desculpas pela mensagem.

"7.880 usuários foram afetados e a energia foi restabelecida em 27 minutos. Estamos analisando os avisos do sistema mencionado zumbis", disse Ben Kerr, um porta-voz municipal na página do Facebook da cidade de Lake Worth Live.

"Quero reiterar que Lake Worth atualmente não tem nenhuma atividade zumbi e me desculpar pela mensagem", acrescentou.