Pesquisadores encontram 80 sacolas plásticas em estômago de baleia morta na Tailândia

Animal ingeriu cerca de oito quilos de plástico - depois, não conseguiu mais se alimentar

Uma baleia-piloto morreu no sul da Tailândia depois de engolir 80 sacolas plásticas, segundo autoridades do país.

A baleia chegou a vomitar cinco sacolas durante uma tentativa de salvamento realizada por funcionários de conservação em um canal da província de Songkhla.

As 80 sacolas pesavam cerca de oito quilos. Elas impediram que a baleia conseguisse se alimentar de outras formas, segundo a marinha tailandesa.

A morte da baleia é mais um sintoma do crescimento da poluição nos oceanos. Um relatório sobre o futuro dos mares, divulgado recentemente pelo governo do Reino Unido, alertou que a quantidade de plástico no mar pode triplicar em uma década, a menos que o lixo seja contido.

A Tailândia é um dos maiores usuários de sacolas plásticas no mundo. No mês passado, o governo do país anunciou que está estudando criar uma taxa para tentar conter o uso do material.

Acredita-se que o plástico seja responsável por milhares mortes de animais todos os anos.

Ambientalistas tentaram salvar o animais por vários dias, mas ele acabou morrendo na tarde dessa sexta-feira

A pequena baleia-piloto, um macho, foi descoberta no Canal Na Thap na última segunda-feira. Ela estava doente e praticamente incapaz de se mexer.

Autoridades ambientais da Tailândia usaram barcos para tentar ajudar a baleia a voltar ao mar. Um guarda-sol também foi utilizado para protegê-la. Mas as tentativas não deram certo e o animal marinho acabou morrendo na tarde desta sexta-feira.

O biólogo marinho Thon Thamrongnawasawat disse à agência de notícias France Press que as sacolas teriam impedido a baleia de comer alimentos nutritivos.

"Se você tem 80 sacolas plásticas no estômago, você acaba morrendo", disse ele.