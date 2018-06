Premiê holandês faz sucesso ao limpar o chão após derrubar café no Parlamento

O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, decidiu fugir ao clichê de que políticos deixam muita sujeira para trás.

O líder do Parlamento holandês fez isso de forma literal, após ter derrubado um copo de café com leite que levava ao entrar no edifício para trabalhar.

Rutte pediu emprestado um esfregão à equipe de limpeza e, aos risos, removeu toda a sujeira que derramou no chão.

Apesar do esforço para parecer natural, o premiê precisou de uma aula intensiva relâmpago sobre como utilizar a ferramenta de faxina.