Como a TV estatal norte-coreana anunciou o teste de míssil intercontinental

A Coreia do Norte diz ter testado com sucesso nesta terça-feira seu primeiro 'míssil balístico intercontinental' (ICBM, na sigla em inglês).

Segundo a TV estatal do país, o projétil, que caiu no Mar do Japão, poderia atingir alvos em qualquer lugar do mundo.

Mas os EUA e a Rússia dizem que o míssil era de médio alcance e que não representou ameaça.

A Coreia do Norte vem aumentando a frequência de seus testes com mísseis, desafiando a proibição do Conselho de Segurança (CS) da ONU.

O teste com o míssil Hwasong-14 foi supervisionado pelo líder do país, Kim Jong-un.

O projétil teria atingido uma altitude de 2.802 km e percorrido 933 km por 39 minutos antes de cair no mar.