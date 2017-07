Celebridades à vontade - e sem retoque - em exposição inédita

O fotógrafo britânico Andy Gotts conseguiu clicar alguns dos mais famosos astros de Hollywood através de indicações.

O primeiro ator que fotografou foi o já falecido Joss Ackland, que o indicou para Greta Sacchi. A partir daí, cada ator fotografado indicava Gotts a um "amigo", e assim foi formada uma corrente.

Brad Pitt, por exemplo, o indicou a George Clooney, que o indicou a Julia Roberts e por aí foi...

Apesar de ter fotografado centenas de atores, ele sempre insistiu em uma coisa: que seus retratos nunca fossem retocados.

Uma exposição aberta em Londres mostra ainda que muitos de seus retratados se mostram "à vontade" - alguns até fazem caretas ou fazem coisas inusitadas. Veja abaixo:

Direito de imagem Andy Gotts Image caption Brad Pitt

Direito de imagem Andy Gotts Image caption Penelope Cruz

Direito de imagem Andy Gotts Image caption George Clooney

Direito de imagem Andy Gotts Image caption Kate Winslet

Direito de imagem Andy Gotts Image caption Robert De Niro

Direito de imagem Andy Gotts Image caption Samuel L Jackson

Direito de imagem Andy Gotts Image caption Julia Roberts

Direito de imagem Andy Gotts Image caption Tom Hidddleston

Direito de imagem Andy Gotts Image caption Matt Damon

Direito de imagem Andy Gotts

Os contatos de Andy Gotts' (@DrGotts on Instagram) estão na exposição The Unseen Exhibition na galeria The Showroom Presents, em Londres, até o final de julho.