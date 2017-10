A inovadora tecnologia desenvolvida por moradores do Himalaia para vencer a seca

Os 300 mil habitantes da província indiana de Ladakh, a 3,5 mil metros de altitude, nos Himalaias, têm suas vidas pautadas pelo delicado regime hídrico da região.

Chove muito pouco ali. A média é de 100 milímetros por ano - em comparação, a média anual é de 450 milímetros no sertão de Pernambuco, segundo dados do Laboratório de Meteorologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

A situação vem se agravando com os efeitos das mudanças climáticas. As geleiras estão encolhendo, sendo encontradas em altitudes cada vez maiores.

Isso tornou irregular o fluxo de água na região, reduzindo o volume dela na primavera, quando as plantações precisam ser irrigadas.

Mas engenheiro Sonam Wangchuk teve uma ideia para solucionar esse problema: criar geleiras artificiais para garantir o fornecimento de água aos vilarejos locais.

Este vídeo faz parte da série "Inovadores: Transformando Vidas", que trata de soluções criadas para lidar com os principais desafios atuais do sul da Ásia, um projeto financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates.