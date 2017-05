Modelo da Playboy atrai ira de maoris ao tirar foto nua em montanha sagrada

Direito de imagem Instagram Image caption Foto de Jaylene Cook recebeu milhares de curtidas, mas deixou os maori revoltados

Para muitas pessoas, em meio à constante busca por belas imagens para compartilhar no Facebook e no Instagram, chegar ao topo de uma montanha, acima do nível das nuvens, é uma grande oportunidade de fazer o clique perfeito.

E, se você é uma modelo da Playboy com 300 mil seguidores, por que não tirar as roupas e tirar uma foto totalmente pelada?

Foi o que Jaylene Cook fez no topo do monte Taranaki, na Nova Zelândia. Mas os maori, povo nativo do país, viram nisso um gesto extremamente ofensivo: para eles, o topo do vulcão é um local sagrado.

"É como se alguém entrasse na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e tirasse uma foto sem roupas", diz Dennus Ngawhare, porta-voz da tribo, à BBC. "É um lugar sagrado, e fazer algo assim ali é muito inapropriado."

Ancestrais

A foto de Cook, que é neozelandesa, foi tirada quando ela escalou a montanha há alguns dias com seu namorado.

Na imagem publicada em sua conta no Instagram, onde teve mais de 10 mil curtidas, ela está olhando para o horizonte a uma altitude de 2.518 metros.

O monte Taranaki fica na costa leste da Ilha do Norte da Nova Zelândia

"As pessoas podem dizer que se trata apenas de um monte de pedras e terra, então, como você pode desrespeitar algo assim?", diz Ngawhare.

Mas, para os maori, o vulcão é um local sagrado onde os antepassados da tribo foram enterrados. O próprio monte é visto como um ancentral.

Tradicionalmente, escalar até o topo é algo tido como inapropriado e feito apenas raramente, como parte de cerimônias.

Desde que o país foi colonizado pelo Reino Unido, porém, a tribo teve pouco controle sobre o acesso ao local - que foi batizado como monte Egmont pelos britânicos. Hoje, é permitido que turistas escalem o vulcão.

"Só recentemente passamos a ser consultados sobre o que é feito na montanha", diz o porta-voz maori.

"Apenas pedimos que as pessoas demonstrem respeito. Esse caso é mais um exemplo irritante de alguém que obviamente não sabe como se comportar lá."

O prefeito do distrito de Stratford, Neil Volzke, concorda que faltou sensibilidade e cuidado com a cultura alheia à modelo.

"Não acho que a foto em si seja ofensiva ou obscena. Mas é inadequado ser fotografado assim no topo do monte Taranaki, pois é um local muito importante para os maori", disse ele à BBC.

Crença

Quando as primeiras críticas à foto surgiram, Cook se defendeu dizendo ter feito uma pesquisa de antemão e chegado à conclusão de que não seria algo ofensivo.

"É um conflito entre as ideias ocidentais e os valores e crenças indígenas", replica Ngawhare.

Outros incidentes no Taranaki já revoltaram a comunidade maori, inclusive escaladores que fizeram um churrasco no pico da montanha e pessoas que grafitaram pedras.

"É um lugar que deve ser tratado com o máximo de respeito a todo momento", diz Volzke.

Fotos de turistas nus gerou rise na Malásia em 2015

Essa não é a primeira vez que uma foto de uma pessoa nua em uma montanha gera problemas com comunidades locais.

Em 2015, um grupo de turistas ocidentais fez o mesmo ao escalar o monte Kinabalu, na Malásia, levando a uma enxurrada de críticas pelo fato de o local ser sagrado.

Na época, a comunidade local afirmou que um terremoto na região teria ocorrido em decorrência desse ato de desrespeito.

Os turistas foram processados, passaram alguns dias presos e precisaram pagar uma multa para serem liberados e, assim, deixarem o país.