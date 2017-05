Indiana centenária faz sucesso com canal de culinária no YouTube

Uma simpática senhora está conquistando seguidores com vídeos em que aparece cozinhando comidas típicas da Índia, em uma remota aldeia em Andhra Pradesh, no sudeste do país.

Mastanamma acredita ter por volta de 106 anos de idade e não se dedica a fazer receitas rebuscadas. Tampouco usa equipamentos modernos semelhantes aos de chefs de grandes restaurantes.

Sua cozinha é, literalmente, um grande campo aberto, na qual ela usa lenha e combustíveis naturais para preparar a comida.

Seus pratos principais são, claro, o tradicional curry, da Índia, além de lentilha, peixes, camarões, ovos…e o seu “mais pedido”: o frango na melancia.

Sem livro de receitas, Mastanamma usa as medidas que seus olhos mandam. Para descascar os legumes, suas próprias unhas dão conta do recado. Na refeição – servida sobre folhas de bananeiras -, talheres são dispensáveis. Todos comem com as mãos.

A ideia de gravá-la em ação cozinhando foi de seu bisneto, que pediu ajuda de um amigo e criou um canal para as receitas de Mastanamma no YouTube, o Country Foods.

O canal tem mais de 300 mil inscritos e alguns vídeos têm milhões de visualizações.

Mastanamma costuma dar apenas um conselho – tanto ao bisneto, quanto aos fãs: “Cozinhe muito curry e coma bem!”

Vídeo: BBC Monitoring