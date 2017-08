Vídeo de médicos trocando insultos durante cirurgia em grávida viraliza

Image caption Nas imagens, médicos trocam insultos em hindi | Foto: Reprodução

Dois médicos na Índia foram temporariamente suspensos após a divulgação de um vídeo mostrando os dois discutindo enquanto uma mulher grávida está na mesa de operação.

As imagens do incidente no hospital Umaid, no norte do Estado de Rajastão, viralizaram na internet e provocaram indignação. Não se sabe quem divulgou o material, mas ele foi gravado por alguém do próprio hospital.

A Suprema Corte de Rajastão ordenou que o hospital envie um relatório sobre o episódio, e a Justiça conduz uma investigação independente.

Depois que o vídeo foi divulgado, algumas notícias afirmaram que a mulher que estava sendo operada teria dado à luz um bebê que não sobreviveu.

Mas a médica Ranjana Desai, superintendente do hospital, desmentiu a versão. "Quando assisti ao vídeo e comecei uma investigação interna, a mídia já tinha divulgado que o bebê havia morrido", disse ela à BBC.

Um bebê de fato morreu, mas não o que foi divulgado pela imprensa, afirmou a representante. A poucos metros de distância, numa outra mesa de operação na mesma sala de cirurgia, outra mulher deu à luz um bebê morto.

"Esses dois incidentes não estão relacionados", concluiu Desai.

No vídeo, os dois médicos podem ser ouvidos trocando insultos em hindi após discutirem se a paciente tinha se alimentado antes da cirurgia.

Desai identificou os profissionais como Ashok Nanival e Mathura Lal Tak.

Ela disse que eles não foram formalmente afastados, mas estão suspensos temporariamente enquanto o hospital conduz uma investigação interna. Além disso, o hospital está coletando depoimentos da equipe para descobrir o autor do vídeo.