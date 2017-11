Redes sociais prometem 'comunidade global', mas resultado é polarização e não união, diz historiador

Image caption 'As redes não nos empoderam - nos usam. Para o Vale do Silício, somos perdedores', opina Niall Ferguson

As redes sociais não deram poder às pessoas, pelo contrário, se aproveitam delas, afirma o historiador britânico Niall Ferguson, defendendo que não devemos deixar às empresas de tecnologia o poder de decidir por nós qual conteúdo bloquear.

"Os sacerdotes do Vale do Silício nos prometeram uma comunidade global, mas as redes sociais levaram à polarização, em vez de à união", afirmou Ferguson no quadro opinativo Viewsnight, do programa da BBC Newsnight. "As redes não nos empoderam - nos usam. Para o Vale do Silício, somos perdedores."

Em referência à pressão de governos e agentes regulatórios para que as redes sociais expliquem seu papel na difusão de notícias falsas durante a eleição americana e para que ajam para bloquear conteúdo extremista, Ferguson opina que devemos reivindicar para nós, usuários, esse poder de vetar conteúdo.

"Hoje, agentes regulatórios exigem que o Vale do Silício retire o discurso de ódio das plataformas. Mas atenção quanto a dar às empresas de tecnologia ainda mais poder. Se o que queremos é censura, não deixemos esta a cargo do Facebook", declarou o historiador.

"Pessoalmente, defendo a liberdade de expressão sob o risco de me sentir ofendido pelo que os outros dizem, (mas) decidindo eu mesmo o que bloquear em vez de deixar isso para (o criador do Facebook Mark) Zuckerberg."

Reforma protestante

Ferguson, hoje na Universidade Stanford (EUA), foi professor de Harvard e é autor de 14 livros, entre eles A Ascensão do Dinheiro, sobre o mercado financeiro, e A Grande Degeneração, com críticas à sociedade ocidental.

Em seu comentário à BBC, ele traçou um paralelo entre o impacto das redes sociais atuais e a reforma protestante, há exatos cinco séculos.

Direito de imagem Getty Images Image caption Representantes de Facebook, Google e Twitter em audiência no Congresso dos EUA a respeito da difusão de notícias falsas na eleição americana: para historiador, não devemos deixar a cargo do Vale do Silício o controle sobre o conteúdo que visualizamos

"Houve duas eras em que novas tecnologias empoderaram redes (de comunicação) e enfraqueceram hierarquias. A primeira vez foi 500 anos atrás, quando Martinho Lutero lançou sua campanha pela reforma da Igreja Católica. A segunda é o momento atual", argumentou.

"Se não fosse pela imprensa escrita, Lutero teria sido só mais um herege. Mas a imprensa, assim como a internet, permitiu que sua mensagem viralizasse pela Europa."

"Lutero era um utópico. Acreditava que a reforma traria um 'sacerdócio de fiéis'. Em vez disso, a Europa mergulhou em conflitos. Da mesma forma, os sacerdotes do Silício nos prometeram uma comunidade global. Mas agora, assim como antes, redes recém-empoderadas levaram à polarização, e não à união. Viraram um meio de transmissão de notícias falsas e visões extremistas", concluiu.

Em manifestações prévias, Ferguson - tido como ideologicamente mais alinhado à direita - já havia mencionado seu ceticismo com as revoluções tecnológicas originadas no Vale do Silício.

"Ofereço-lhes uma lição simples de história: informação em maior volume e velocidade não é algo bom por si só. Conhecimento nem sempre é a cura. E efeitos em rede nem sempre são positivos", argumentou em artigo de 2012, chamado Não acredite na onda tecno-utópica.

"Houve grande progresso tecnológico nos anos 1930. Mas isso não pôs fim à Grande Depressão. Foi necessária uma guerra mundial (para isso). Será que algo tão horrível poderia acontecer nos nossos tempos? Não descarte essa possibilidade. Lembremo-nos da sequência de eventos: depressão econômica, crise de democracia, caminho à guerra."