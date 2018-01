Whindersson Nunes e outros: as 5 estrelas do YouTube com mais seguidores no mundo

Direito de imagem Getty Images Image caption Sueco PewDiePie foi criticado devido a insultos e referências antissemitas em alguns de seus vídeos

A recente polêmica protagonizada pelo americano Logan Paul, que publicou um vídeo no YouTube mostrando uma pessoa que teria acabado de se suicidar, evidenciou o alcance que um youtuber pode ter - e como um passo em falso pode afetar suas carreiras na internet.

Na quarta-feira, o YouTube decidiu cortar relações comerciais com Paul e removeu seus canais do Google Preferred - plataforma que reúne os conteúdos mais populares para atrair publicidade.

Paul pediu desculpas pelo vídeo, mas ainda assim a polêmica deve custar a ele milhões de dólares em anúncios publicitários perdidos. E vale lembrar que seu canal sequer figura entre os mais seguidos no YouTube.

Quem são, então, os donos dos canais com maior número de seguidores (excluído os canais empresariais e de artistas famosos)? A seguir, a BBC lista os cinco primeiros:

1 - PewDiePie (Suécia): 59,5 milhões de seguidores

Como tantos outros, o youtuber da atualidade com mais seguidores no mundo começou seu canal publicando vídeos com opiniões sobre situações cotidianas e com comentários em inglês sobre jogos de videogame.

Os vídeos de Felix Kjellberg (o verdadeiro nome de PewDiePie) já foram reproduzidos quase 17 bilhões de vezes.

Mas o jovem de 28 anos já foi duramente criticado por fazer piadas antissemitas e incluir insultos racistas em alguns de seus comentários. Tanto que a Disney decidiu cancelar um contrato que tinha com ele no ano passado.

PewDiePie negou ser racista e pediu desculpas pelas ofensas causadas.

Direito de imagem Getty Images Image caption Germán Garmendia é o youtuber mais bem-sucedido do mundo no idioma espanhol

2 - HolaSoyGerman (Chile): 33 milhões de seguidores

O comediante chileno Germán Garmendia é o segundo youtuber mais seguido do mundo - e o primeiro considerando o idioma espanhol. Seu canal tem número de seguidores semelhante ao do cantor Justin Bieber.

HolaSoyGerman, que apresenta monólogos de humor com temas cotidianos, expandiu seu sucesso para canais secundários, como JuegaGerman, com 24 milhões de assinantes.

Garmendia diz que foi vítima de bullying na adolescência e que ser diferente ajudou a ele se tornar bem-sucedido na vida adulta. Seu canal é visto, inclusive, por não hispânicos, que assistem aos vídeos para aprender espanhol.

Direito de imagem Getty Images Image caption 'El Rubius' chegou a admitir dificuldades em lidar com a fama online

3 - elrubiusOMG (Espanha): 27 milhões de seguidores

Espanhol de mãe norueguesa, Rubén Doblas Gundersen começou no YouTube quando tinha 16 anos, com vídeos gravados em casa, mesclando jogos de videogame, humor e improvisação com amigos.

Cinco anos depois, fez do hobby sua profissão. E mudou de patamar ao alcançar fama também na América Latina - em 2015, teve recepção semelhante a de uma estrela do rock quando visitou a Argentina.

Chamado pela revista americana Time de "uma das pessoas mais famosas de quem você nunca ouviu falar", Gundersen chegou a se emocionar, em entrevista na televisão, ao contar que não sabe lidar bem com a fama, e que o sucesso repentino lhe proporcionou alguns dos piores momentos de sua vida.

Image caption Whindersson Nunes faz humor sem polêmicas, com referências à infância e ao cotidiano

4 - Whindersson Nunes (Brasil): 26,2 milhões de seguidores

O maior youtuber brasileiro faz um humor inocente e sem polarização, repleto de referências a sua infância e a hábitos mais humildes no Nordeste. O sucesso da fórmula levou o piauiense a fazer turnê pelos EUA e pela Europa.

"Sou um cara tranquilo, as minhas piadas são sobre a minha vida, nada que saia do meu universo. As vezes que saí do meu universo e falei coisas com religião, com política, a galera não aceitou muito", disse em entrevista à BBC Brasil em Londres, em novembro.

Nunes já foi ajudante de garçom e começou a fazer vídeos para a internet há sete anos. Pesquisa de setembro do Google mostrou que ele é o maior influenciador brasileiro da atualidade.

Image caption Fernanfloo tem número de seguidores maior que a população de seu país | Foto: Fernanfloo / YouTube

5 - Fernanfloo (El Salvador): 25,8 milhões de seguidores

O salvadorenho Luis Fernando Flores Alvarado conseguiu um feito: seu número de seguidores no YouTube é quatro vezes maior que a população total de seu país.

Ferfanfloo também começou a carreira ainda adolescente, com vídeos sobre games. Acabou abandonando os estudos para se dedicar integralmente a seu canal online.

Ele classifica seu estilo como "humor absurdo" e diz que sua popularidade se deve ao contraste de seus vídeos com a vida regrada da maioria das pessoas.