Jovem com câncer terminal e poucas semanas de vida casa com namorada de infância

Dustin Snyder, de 19 anos, enfrenta um tipo raro de câncer e ouviu recentemente dos médicos que tem pouco tempo de vida.

Com base nisso, ele tomou uma decisão: se casar.

“Depois da minha primeira cirurgia, quando ela ficou no hospital comigo por dez dias, sem sair, eu soube que era ela”, diz sobre a Sierra Siverio, a namorada dos tempos de escola com quem casou no fim de janeiro na Flórida, nos EUA.

E o casamento, organizado às pressas, foi bancado com a ajuda de uma campanha na internet.

Em questão de dias, foram levantados US$ 40 mil, o equivalente a R$ 128 mil, para que os jovens pudessem celebrar a união.

“Eu fiquei nervosa, mas feliz, porque me casei com o meu melhor amigo”, disse ela após a cerimônia.

Segundo Dustin, Sierra dá a força que ele precisa para enfrentar os desafios da vida.