Estados Unidos querem mais rigor para aprovar vistos e podem exigir 'histórico de redes sociais'

Segundo Departamento de Estado americano, medida é para 'fortalecer processo de verificação e confirmação de identidade'

O processo para solicitação de visto nos Estados Unidos pode se tornar mais rigoroso nos próximos meses.

O governo do presidente Donald Trump tem uma proposta para exigir histórico das redes sociais dos solicitantes nos últimos cinco anos para aprovar ou não a entrada deles no país.

A ideia, que vem do Departamento de Estado americano, é exigir que os estrangeiros com intenção de visitar os Estados Unidos forneçam seus endereços de Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, entre outros.

As pessoas teriam de passar os detalhes de todas as contas que tiveram nessas redes nos últimos cinco anos.

A proposta também quer que os candidatos enviem os números de telefones que usaram nos últimos nesse mesmo período, seus endereços de e-mail e histórico de viagens. Eles seriam obrigados a dizer se já foram deportados de um país, ou se algum parente já esteve envolvido em "atividades terroristas".

Caso a medida seja aprovada, ela não afetará pessoas de países que não precisam de visto para entrar nos Estados Unidos, como Reino Unido, Canadá, França e Alemanha. No entanto, cidadãos de países como Brasil, México, Índia, China e outros - para os quais os Estados Unidos exigem visto de visitante - terão de se adaptar às novas regras.

A estimativa é que cerca de 14 milhões de pessoas sejam atingidas - em média, o número de pedidos de visto que o governo americano recebe por ano.

Como é atualmente?

Segundo as regras atualizadas em maio do ano passado, as autoridades americanas foram orientadas a buscarem informações em redes sociais dos solicitantes de visto apenas se sentissem que "essas informações seriam necessárias para confirmar a identidade ou realizar investigações de segurança nacional mais rigorosas", conforme explicou um funcionário do departamento na época.

A proposta mais rígida vem agora, depois de Trump ter prometido implementar uma "avaliação mais rigorosa e extrema" para estrangeiros que quisessem entrar nos Estados Unidos - uma medida que ele descreveu como necessária para "combater o terrorismo".

"Manter padrões rigorosos de triagem para os solicitantes de visto é uma prática dinâmica que deve se adaptar às ameaças emergentes", disse o Departamento de Estado em um comunicado citado pelo jornal New York Times.

Se aprovado, a proposta poderia afetar cerca de 14,7 milhões de pessoas por ano

"Nós já solicitamos informações de contato, histórico de viagens, informações sobre os membros da família e endereços anteriores de todos os solicitantes de visto. A coleta dessas informações adicionais fortalecerá nosso processo de verificação e confirmação de identidade."

Quem irá decidir o que vai acontecer?

A ideia terá de ser submetida a aprovação pelo Departamento de Gestão e Orçamento (Office of Management and Budget). A população terá dois meses para opinar sobre a proposta antes de haver qualquer decisão definitiva.

Como isso pode afetar a liberdade de expressão?

Grupos de ativistas pelos direitos civis já condenaram a medida e afirmaram que ela é uma "invasão de privacidade que pode prejudicar a liberdade de expressão".

"As pessoas agora terão de levar em consideração se o que elas postam nas redes sociais poderá ser mal interpretado ou mal-entendido por uma autoridade do governo", afirmou Hina Shamsi, da União Americana das Liberdades Civis.

"Também nos preocupa qual será a definição do governo Trump para o conceito vago de 'atividades terroristas', porque isso é algo puramente político e pode ser usado como uma forma de discriminar imigrantes que não fizeram nada de errado", reforçou.

As plataformas de mídias sociais que estão incluídas na proposta são Instagram, LinkedIn, Reddit e Youtube, além de Facebook e Twitter. No entanto, segundo o New York Times, há plataformas estrangeiras envolvidas também, como a as China, Sina Weibo, e a da Rússia, VK.