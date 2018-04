Gorila surpreende zoo ao ficar de ponta-cabeça para imitar tratadora

Um gorila foi filmado de cabeça para baixo ao imitar sua tratadora, Rachel Hale.

Os dois trabalham juntos há três anos em exercícios para melhorar o bem-estar mental e físico do animal.

O primata tem 12 anos e recebe os cuidados no parque Busch Gardens, na Flórida, nos Estados Unidos.

Ao postar as imagens no Facebook, o parque disse que esse tipo de exercício ajuda a construir "confiança e uma relação positiva com os animais" e, assim, dar a eles o "ambiente mais física e mentalmente estimulante possível".

Veja no vídeo o momento em que o gorila consegue a façanha, para a felicidade da tratadora.