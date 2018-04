Uma ex-coelhinha da Playboy é hoje a modelo de lingerie mais velha do mundo.

Dorrie Jacobson, de 83 anos, conta que decidiu se tornar modelo para inspirar outras mulheres.

"Quero mostrar a elas que uma mulher de 80 anos ainda pode ser sexy", diz.

"Amo lingeries bonitas – óbvio que meu namorado gosta, mas, na verdade, faço isso para mim mesma, porque me deixa com autoestima elevada e dá um toque especial no meu rebolado", acrescenta.

Hoje, Dorrie é uma das maiores influenciadoras de moda acima de 60 anos no mundo.

Ela criou uma página no Instagram para combater a discriminação contra idosos.

"Somos muitos diferentes do que nossas avós eram. Não estamos sentadas em uma cadeira de balanço e tricotando", diz.

"Estamos administrando negócios, namorando na internet e até fazendo sexo. Ninguém gosta de envelhecer. Mas você ainda pode aproveitar a vida, começar um novo capítulo", acrescenta.

Dorrie aproveita para dar um conselho.

"Tente algo novo; você vai morrer um dia, mas você pode aproveitar sua vida antes disso acontecer."