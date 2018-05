O que as imagens de mais sucesso no Instagram revelam sobre quem as publica

Direito de imagem Getty Images Image caption O programa da BBC Tomorrow's World criou um robô conversacional (chatbot) capaz de analisar imagens e avaliar sua potencial influência no Instagram

Por que algumas publicações no Instagram têm muito mais impacto do que outras? Podemos aplicar uma fórmula que nos permita prever como reagiremos a diferentes imagens?

Usando inteligência artificial, o programa da BBC Tomorrow's World criou um robô conversacional (chatbot) capaz de analisar imagens e avaliar sua potencial influência na rede social.

A equipe descobriu que algumas características das fotografias têm um impacto direto sobre o quão influentes elas podem ser.

A paleta de cores que elas usam, as emoções dos sujeitos que aparecem e os lugares onde foram tiradas podem fazer a diferença.

Direito de imagem Getty Images Image caption Ferramenta descobriu que algumas características das fotografias têm um impacto direto sobre o quão influentes elas podem ser

Mas é possível determinar a partir disso a popularidade de uma imagem no Instagram? A resposta está no aprendizado automático.

O chatbot da BBC funciona através da plataforma de mensagens Messenger, do Facebook, e tem sido alimentado com imagens publicadas no Instagram.

O sistema "aprendeu" quais são os elementos que fazem uma imagem ter mais influência, depois de avaliar as interações recebidas, como o número de "curtidas" ou comentários.

Direito de imagem Getty Images Image caption Estudo apontou que as fotos com cores azuis evocam sentimentos de serenidade e tranquilidade

Depois de analisar essas imagens, o sistema é capaz de prever com um certo nível de segurança o quão influente será uma fotografia antes de ser publicada na rede social. A BBC Mundo fez o teste.

Nós enviamos uma foto em primeiro plano de um homem de meia-idade.

Ao analisar o resultado, o robô nos deu uma pista sobre o seu funcionamento: "As fotos com cores azuis evocam sentimentos de serenidade e tranquilidade. Já foi comprovado mais de uma vez que é a nossa cor favorita", garante.

Direito de imagem Getty Images Image caption Café da manhã é um dos temas de maior sucesso nas redes sociais

Logo depois, recebemos um vídeo com a "anatomia" da fotografia enviada. O chatbot analisou quatro aspectos:

-As cores: neste caso, predominam três - rosa, marrom e preto -, que somam 11 pontos de influência.

-Os elementos: o rosto da pessoa, mais 11 pontos.

-As emoções: a pessoa parece estar sorrindo e o robô detecta alegria, o que acrescenta mais 25 pontos.

-Locais de interesse: não aparece nenhum na imagem em questão, então nenhum ponto é adicionado.

Em seguida, o sistema nos dá outra pista: as pessoas reagem bem às emoções positivas, como alegria ou felicidade, de modo que as imagens que evocam esses sentimentos terão mais sucesso.

Por outro lado, acrescenta, as fotos tiradas em lugares famosos, como a Torre Eiffel, acrescentam pontos de popularidade, pois são facilmente reconhecíveis por muitos.

Direito de imagem Getty Images Image caption O sistema aponta que as pessoas reagem bem às fotos com emoções positivas, como alegria ou felicidade

Embora o tema por excelência na rede social - além das viagens - seja o café da manhã, observa o chatbot.

Então, se você postar uma foto do seu café da manhã em Paris, se possível em frente ao Louvre ou outro monumento conhecido, é mais provável que você receba mais curtidas.

Ao mesmo tempo, alguns psicólogos definiram até seis perfis de usuários da rede social, baseados em traços de personalidade. São os seguintes:

1. O pesado (histriônico): muitas publicações, a maioria sem conteúdo relevante, na academia ou mostrando o que come. Grande instabilidade emocional.

2. O egocêntrico: busca de atenção constante e publica muitas selfies. Perfil narcisista.

3. O grupal ou "nunca sozinho": sempre aparece com os amigos. Geralmente é inseguro, com grande receio de abandono.

4. O "amante": geralmente publica fotos com seu parceiro o tempo todo, por mais íntima que seja. Expressivo e dependente.

5. O ausente ou solitário: fotografias estranhas, introvertidas, de paisagens, nas quais ele nunca aparece. Denota sensibilidade e certo medo de rejeição.

6. O "sigo de volta": seu único objetivo é ter seguidores para silenciar suas inseguranças.

E você? Se reconhece em algum deles?