Por que o medo de ser demitido prejudica a produtividade do funcionário a longo prazo

Direito de imagem Alamy Image caption O medo de ser demitido pode prejudicar a performance dos funcionários

Em pânico com a ideia de ser demitido? O estresse pode torná-lo pior no emprego.

A preocupação em se tornar desnecessário, a sensação de impotência devido a mudanças no local de trabalho e incerteza sobre o posto podem afetar seu desempenho.

Ainda assim, criar um ambiente de insegurança de propósito é uma tática usada em alguns negócios - ao colocar mais demandas e estresse sobre funcionários - na crença enganosa de que isso aumentará sua performance.

Há algumas versões desse tipo de gerência. Uma é a regra 20-70-10, popularizada por Jack Welch, ex-presidente da multinacional General Electric, que defendia a ideia de demitir 10% dos funcionários com as performances mais fracas.

Outra versão, conhecida como "para cima ou para fora", é uma estratégia adotada por algumas empresas das áreas de consultoria e legislação na qual quem performa menos - aqueles que não estão subindo a escada de promoção da carreira - são substituídos.

Direito de imagem Getty Images Image caption Jack Welch, ex-presidente da GE, defendeu o sistema 20-70-10

Mas, ao manter os funcionários na ponta dos pés ao provocar sentimentos de incerteza no local de trabalho, os empregadores fazem mais mal do que bem, diz William Schiemann, chefe do grupo Metrus, uma empresa de pesquisa organizacional com base em Somerville, Nova Jersey (EUA).

"É um tiro pela culatra quando empresas usam a segurança no emprego como um graveto, em vez de uma cenoura, porque os funcionários perdem o sentimento de compromisso", diz ele. A tática pode acabar com a confiança no trabalho, acrescenta.

Mas embora a ameaça da perda de emprego nunca seja agradável, há um nível de sensação de segurança no emprego que pode fazer você dar o seu melhor? E há algo que você possa fazer enquanto uma mera peça na máquina corporativa? As respostas são complicadas.

Decifrando a segurança no trabalho

Como e por que esses medos dos empregados ocorrem é subjetivo.

A ansiedade relacionada ao trabalho depende de sua profissão, seu posto, sua situação financeira e até mesmo a sua localização.

Trabalhadores na Europa têm proteções mais rígidas sobre demissões quando comparados aos dos Estados Unidos, por exemplo. Na Bélgica, funcionários que estão no emprego há três anos precisam ter um aviso prévio de três meses antes de qualquer desligamento, um número que chega a duas semanas em terras americanas.

Para os funcionários, a insegurança no trabalho não se refere apenas à ameaça de ser demitido, mas também às ansiedades sobre o futuro do seu cargo - a chamada insegurança qualitativa de emprego, segundo Tinne Vander Elst, uma psicóloga organizacional da Universidade de Leuven, na Bélgica.

Em seu país, por exemplo, enquanto apenas 6% dos funcionários dizem ter medo de perder o emprego, 31% temem mudanças negativas na sua situação de trabalho. Ambos podem impactar na performance, diz.

Estresse em pequenas doses

Não há dúvidas de que a ideia de perder o emprego e incertezas na carreira causam estresse. Mas, em doses pequenas, sentimentos de incerteza no trabalho podem dar um incentivo extra aos funcionários para performances melhores a curto prazo, diz Schiemann.

Alguma incerteza - durante épocas de demissões ou cortes, por exemplo - pode fazer as pessoas trabalharem mais duro para provar seu valor à chefia, afirma. "Se (os funcionários) pensam que é contornável, eles vão se esforçar de verdade."

Para consultores, acrescenta ele, sentir-se inseguro sobre garantir seu próximo projeto também pode impulsionar o desempenho.

Direito de imagem Alamy Image caption Não é surpresa que o estresse pode afetar a performance a curto prazo - mas os efeitos podem durar vários anos, diz Vander Elst

Por mais que não existam estudos científicos sobre esse fenômeno específico, algumas pesquisas indicam que em algumas circunstâncias o estresse do local de trabalho pode ajudar a focar melhor nas tarefas e aumentar a eficiência.

No entanto, situações altamente estressantes nunca são boas para a performance a longo prazo, diz David Creelman, um consultor de Recursos Humanos com base em Toronto.

"Você não deveria colocar alguém nesse tipo de situação se você puder evitar isso", diz. "Pessoas altamente estressadas têm mais chances de ter lapsos mentais e éticos e têm mais dificuldade de se dar bem como membros da equipe do que pessoas menos estressadas."

Problemas a longo prazo

A insegurança relacionada ao trabalho não apenas impacta na saúde e na performance, mas também provoca problemas físicos que podem perdurar por anos depois que você deixou o emprego, diz Vander Elst.

Em seu estudo mais recente, funcionários que disseram sentir níveis mais altos de insegurança no trabalho tiveram depressão até três anos mais tarde, diz ela. "Passar por altos níveis de insegurança no trabalho era a cereja no bolo para ficar depressivo."

Mesmo se alguns tiverem desempenho melhor com um pouco de incerteza, aqueles que se sentem inseguros no trabalho estão em desvantagem, diz Vander Elst. A ideia de que algum nível de insegurança pode fazer os funcionários mais produtivos é um conceito falso, garante ela.

"Há uma relação entre insegurança com o trabalho, níveis mais baixos de performance e de comportamento inovativo e mais comportamentos de bullying e rotatividade real", afirma.

Para os funcionários que querem se sentir mais confortáveis no emprego, Schiemann sugere olhar para gerentes e firmas que focam na justiça e transparência, o que pode ajudá-lo a trabalhar melhor durante épocas de incerteza.

Não importa qual seja seu setor, você ficará mais engajado se você sentir que seu empregador trata você e seus colegas igualmente, diz.

Por fim, não há um método infalível para você se sentir seguro em seu emprego. E, se isso está afetando os seus resultados, está na hora de prestar atenção.