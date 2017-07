O exato momento em que rio seco volta à vida após as chuvas

Um rio que estava ressecado voltou à vida após fortes chuvas que atingiram a região de North Yorkshire, na Inglaterra.

Um vídeo feito por um morador local, Thomas Beresford, flagra uma corrente d'água escorrendo e cobrindo as pedras do leito seco do rio Twiss.

Beresford percebeu o que estava prestes a acontecer e aguardou por mais de uma hora para capturar o momento perfeito. "Valeu a pena esperar", disse.

O rio Twiss está localizado na região norte da Inglaterra, a cinco horas de carro de Londres.